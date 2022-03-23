合法建物遭判越界建築 監院糾正中壢地政事務所

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監察院今天說，桃園市觀音區12棟建物在完工後，經建物測量而合法登記產權，多年後卻遭判決越界建築，導致原起造人及後續購屋人財產權益受損，中壢地政事務所測量缺失遭監察糾正。

監察院透過新聞稿指出，桃園市觀音區重測前崙坪段726建號等12棟連棟建物，是陳訴人在86年12月26日起依法申請建造執照、鑑界複丈後據以開工建築，待完工並取得使用執照後，並經桃園市中壢地政事務所「實地」測量，完成建物測量成果圖，確認無越界情事，辦竣建物所有權第一次登記。

監察院表示，但按法定程序申請建築、並合法登記產權的建物，卻經法院在98年4月20日判決越界建築；陳訴人非但飽受訟累，且求償無門。監察院內政及族群委員會、財政及經濟委員會聯席會議15日通過監委施錦芳、高涌誠、趙永清所提調查報告，糾正桃園市中壢地政事務所

施錦芳、高涌誠、趙永清指出，經查中壢地政事務所保存的87年2月16日複丈原圖記載，本案建築基地南側面臨條狀未登記地為「道」；87年11月24日實施建物第一次測量的測量原圖，基地前未登記地仍註記為「道」，且無越界建築的記載，足證測量人員在87年2月16日鑑界測量時，就測定現況道路非屬本案基地。

監委表示，雖國土測繪中心在96年8月17日經法院囑託檢測後，認定本案建築物有越界建築的情形，但越界建築的責任，顯難歸屬於陳訴人及後續購屋的善意第三人。

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監委也說，中壢地政事務所以本案「鑑定後發給複丈成果圖，無非係鑑定人員表示土地界址所在之專業意見，供為參據而已」、「土地複丈圖及地籍圖地籍線並無變動，鑑界結果不會造成土地所有權受有損失」、「測量人員辦理圖解法地籍圖鑑界之測量結果，會因測量人員個人套圖見解不同而異，並無故意或過失」等理由拒絕賠償，造成陳訴人等財產權益嚴重受損，實有不當。

調查報告也指出，鑑於越界建築時有所聞，而地籍測量程序對於建物越界建築，缺乏事前防範、事後釐清責任歸屬的有效機制，且地籍測量法沒課予地籍測量機關還原界標樁位，以及負舉證責任的義務，除對土地權利關係人顯失公平外，多次引發爭議，內政部與桃園市政府允應就相關制度通盤檢討改進。（編輯：趙蔚蘭）1110323