尋求黨部主委連任 何博文、趙天麟26日起請假

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民進黨5月22日將進行全國黨部主委、全國黨代表、市代表改選，以往慣例為尋求連任主委應於登記日4月18日前請假到選舉結束。現任高雄市黨部主委趙天麟24日表態將尋求連任，並自26日起請假。（立委趙天麟辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月24日

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）民進黨全國黨部主委5月改選，照慣例尋求連任的主委要提前請假，同屬「湧言會」新北市黨部主委何博文、高雄市黨部主委趙天麟今天均表示會爭取連任，26日起請假至選舉結束。

民進黨將於5月22日進行全國黨部主委、全國黨代表、市代表改選，過去的慣例是尋求連任的主委應於登記日4月18日前請假到選舉結束。趙天麟與何博文今天同步在臉書發文表示將尋求連任，並自26日起請假。

何博文表示，他上任後努力推動黨務改革，強化基層聯繫於全市29個行政區開設聯絡處，增進基層互動並逐區舉辦黨務座談會、蒐整輿情解決問題，爭取基層認同及支持，去年底配合4大公投座談宣講，否決公投案開出漂亮成績單。

趙天麟2020年5月當選民進黨高雄市黨部主委，趙天麟說，擔任主委後深耕基層、政見逐一落實，距離高雄市議會席次過半剩最後一哩路，他會尋求主委連任，帶領黨公職輔選市長陳其邁高票連任、議會席次過半。

趙天麟表示，因市黨部26日下午2時至4時將於架設攝影棚，配合已完成市議員登記參選人錄拍攝文宣品，所以他預計26日下午4時完成參選人推介會後，即自下午4時起請假至主委選舉結束。（編輯：謝雅竹）1110324