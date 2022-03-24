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馬紹爾群島總統參訪台南奇美博物館等 留下深刻印象

2022/3/24 18:26（3/24 18:51 更新）
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馬紹爾群島共和國總統柯布亞（President David Kabua）（右9）24日參訪台南奇美博物館，並在館內接受外交部午宴，柯布亞對奇美博物館的恢弘規模深表讚嘆。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月24日
馬紹爾群島共和國總統柯布亞（President David Kabua）（右9）24日參訪台南奇美博物館，並在館內接受外交部午宴，柯布亞對奇美博物館的恢弘規模深表讚嘆。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）馬紹爾群島共和國總統柯布亞（President David Kabua）伉儷及訪問團今天參訪台南奇美博物館及蘭花產業，對台灣文化及農業實力留下深刻印象。

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台南市政府發布新聞稿指出，柯布亞一行人今天在外交部次長曾厚仁陪同下參訪台南奇美博物館，且在館內接受外交部午宴，柯布亞對奇美博物館的恢弘規模深表讚嘆。柯布亞等人午後再前往後壁區參訪蘭花產業。

台南市長黃偉哲表示，馬紹爾是堅定友邦，共享民主和自由價值，對台灣不遺餘力的支持。這次是柯布亞上任後首度出訪，對增進台馬兩國交流具有深厚意義。（編輯：黃世雅）1110324

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