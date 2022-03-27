藝術家鄭開翔教召心得 圖文速寫數千網友按讚

（中央社記者黃雅詩台北27日電）藝術家鄭開翔昨天在臉書以生動圖文分享他日前參加軍事教召的心得，他描繪的軍中餐點、寢室、打靶訓練等內容，讓數千網友看完直呼「回憶湧上心頭」，圖文應該收錄到國軍教召守則。

鄭開翔數年前從政戰軍官退伍後，成為知名城市速寫畫家，他在臉書開設的「Mimi Black」專頁擁有大量粉絲。鄭開翔昨天貼文指出，他在3月19到25日參加7天教召訓練，雖然不是史上最硬的14天教召，但他利用空檔記錄這幾天重返軍中的心得，試著找出訓練賦予的意義。

鄭開翔表示，教召規定更改為退伍12年內要教召4次，雖然他起初也覺得不是那麼喜歡回到軍中，但想到只有這個機會，大家能聚在一起「開軍人才懂得玩笑」，感受洗澡第一批搶到澡間的小確幸，這都是教召才有的機會，4次教召之後再沒有機會回到軍中，重溫這種青春，或許那時候才是男人真正的退伍。

對於教召訓練是否有實質效益，鄭開翔表示，最重要的是訓練單位和召員之間互相尊重體諒，一邊是任務，一邊是義務，他很難評斷什麼，但他認為現員幹部在重重任務之下，還要接教召已經夠辛苦了，應該多給他們一點肯定。

鄭開翔指出，教召最重要的是讓大家重溫軍中領導、被領導，以及同袍相處的感受，也趁機複習過去的專長、打靶，理解後備軍人的重要，試圖維繫那一絲的「革命情感」與「愛國情操」，能感受到這些就很足夠了。（編輯：蘇志宗）1110327