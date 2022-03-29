民眾黨首辦國際酒會 柯文哲：有志氣成為執政黨

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（中央社記者賴于榛台北29日電）台灣民眾黨今天首度舉行國際新春酒會，兼任黨主席的台北市長柯文哲表示，民眾黨目前是台灣第3大黨，但有志氣要成為執政黨，而為執政做準備，也要與外國駐台使節溝通。

民眾黨中央黨部今天舉行國際新春酒會，邀請外媒與駐台使節代表與會。柯文哲出席前接受媒體訪問指出，民眾黨成立2年半，這次利用機會向國際社會自我介紹。

柯文哲表示，民眾黨目前是台灣第3大黨，但有志氣要成為執政黨，而為執政做準備，除了與民眾溝通，也跟外國駐台使節溝通。

根據民眾黨提供的資料，今天出席的包括德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）、加拿大駐台辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（Hiroyasu Izumi）等人；美國在台協會與歐洲經貿辦事處都派專員與會。

對於國民黨今天成立青年事務委員會，柯文哲評論，「too late（太晚了）」，民眾黨黨員結構以年輕人為主力，無需特別成立青年事務委員會。

至於今天是否算是挑戰2024年總統大選的起手式，柯文哲表示，民眾黨目標是成為執政黨，而政黨工作是點點滴滴，每日累積的過程，黨有基本理念，也樂意聽各國意見，希望在溝通過程當中，形成更具體的政策。

柯文哲答覆媒體提問時說，台灣做為一個國家，要面對的問題太多了，包含高房租、高房價、交通建設、都市計劃重整、環保、能源，應該要把所有問題分門別類，依輕重緩急，先做容易的。

他說，認真是一種文化，每天打高空沒有用，民眾黨的出現，最重要是建立新的政治文化，而非選舉騙票。柯文哲隨後在餐會致詞表示，民眾黨政治理念是「以台灣為名，以民眾為本」，希望為台灣選民在選舉上提供更好的選擇，也為選民有效展現「台灣價值」。

他宣布，民眾黨將推薦年輕且專業的候選人，全面參加地方選舉，期待改變長期以來被泛綠和泛藍陣營壟斷的台灣政治版圖。

他也向在場與會人員保證，民眾黨是一個新希望，將以無比的熱情與使命感，追求爭取台灣更好的國家安全、經濟繁榮與永續發展。

另外，柯文哲也說，北市教育局預計6月要赴新加坡考察雙語教育與智慧教育，他個人行程另外處理；他也說，今年確實有訪美規劃，但疫情仍走不開，目前是「postpone（推遲）」的狀態。（編輯：郭無患）1110329