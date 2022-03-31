桃園市長提名 朱立倫：協調出最強人選

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國民黨智庫31日舉辦「法國狼與海綿寶寶在元宇宙的碰撞—NFT的應用發展與管理」論壇，國民黨主席朱立倫（左）出席。右為國民黨智庫副董事長張善政。中央社記者吳家昇攝 111年3月31日

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨近期展開桃園市長提名人選徵詢作業，黨主席朱立倫今天表示，目前以協調方式，也會參考科學依據、地方意見，提出最強候選人；是否不考慮初選，他說，為了選戰需要，不希望造成內耗。

朱立倫今天下午出席國民黨智庫所舉辦的「法國狼與海綿寶寶在元宇宙的碰撞—NFT的應用發展與管理」論壇時，被問到台北市副市長黃珊珊勤跑基層，持續累積聲勢，是否會對台北市長選舉熱門人選的國民黨立委蔣萬安選情造成影響，朱立倫表示，「萬安要更加油」。

朱立倫說，目前面對的情勢是，中央有民進黨，在地有民眾黨的執政，一定會希望蔣萬安更努力更加油，國民黨也會有各種方式，讓蔣萬安能夠獲得更多民眾支持。

至於是否希望蔣萬安趕快宣布參選台北市長，朱立倫則說，宣布與否不是重點，而是怎麼樣獲得更多民眾認同與支持，國民黨大概一、兩個星期都有做相關民調，掌握所有進度。

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談到黨中央已啟動桃園市長人選徵詢作業，朱立倫表示，秘書長黃健庭至少已經見過6、7名現任與前任立委，今天也會跟有意參選的台北市議員羅智強談，總之在桃園一定會根據桃園市民的想法，提出一位最強最好候選人。

朱立倫指出，內部不斷在做參考民調，清楚發展的趨勢，目前就是用協調方式，也會參考科學的依據、地方的意見；是否不考慮以初選方式產生桃園市長人選，朱立倫說，所有的參考民調，都非常科學，為了選戰需要，不希望造成內耗，也不希望造成衝突，最後桃園一定是團結的。（編輯：蘇志宗）1110331