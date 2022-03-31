立法院遷建談了30年 游錫堃盼工作能有開端

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（中央社記者范正祥台北31日電）立法院現址多年來面臨環境空間諸多困境始終未解，立法院長游錫堃今天在立法院未來國會遷建願景規劃諮詢委員會致詞，期盼國會遷（改）建工作能有個開端。

立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」今天舉行第3次會議，游錫堃致詞時指出，30多年來，各界建議國會遷（改）建的地點共有15處，以縣市分，各提案的建議地點，位於台北市7處、新北市1處、台中市4處、彰化縣1處及宜蘭縣2處。

他說，過去立法院會曾決議通過的地點有華山藝文特區、空軍總部舊址2處；立委提案的有南港202兵工廠、聯勤司令部、中正紀念堂、土城看守所、台中成功嶺、台灣省議會舊址、宜蘭退輔會森保處、羅東中興紙廠等8處；地方政府提案的有台中成功嶺、台中高鐵車站特定區、烏日兵工整備中心及彰化高鐵車站特定區等4處；立法院未來國會願景規劃諮詢委員會提案華光社區、立法院現址2處。

談及推展國會遷（改）建工作，游錫堃表示，最近已責成立法院總務處、秘書處，開始安排拜會各界建議國會遷（改）建地點所在的地方政府，請教縣市政府的看法。

他說，第一趟希望拜會台北市政府，就位於台北市的7處建議地點請教看法，接著將陸續安排到新北市、台中市、彰化縣及宜蘭縣等縣市政府拜會，後續再由立法院未來國會願景規劃諮詢委員會將相關資料彙整分析後，提出數個建議方案，送請立法院「國會遷（改）建暨監督委員會」，作進一步討論後送請院會公決。

游錫堃指出，國會遷（改）建工作經緯萬端，也許要10年或20年甚至更久才能完成，但總是必須有一個開端，也希望廣納各界意見與專業評估，彰顯公民參與和民主精神。

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回顧立法院歷史，立法院在1990年，曾經提出院址遷建華山車站案，並在1992年通過以華山車站舊址為遷建地點，但在第2屆立法院審議時遭刪除預算，立法院遷建首度告吹。

此外，1999年第4屆立法院時，將遷建地點變更為舊空軍總部，於決議通過特別預算，但後來辦理都市計畫變更過程，遭當時的台北市議會反對，又遇921大地震全國投入賑災影響，最後逾5年預算保留期而終止，立法院第2次遷建計畫又無疾而終。（編輯：林興盟）1110331