時力提地方選舉共同政見 關注居住、勞動等4面向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北1日電）時代力量今天召開記者會，提出「2022地方選舉共同政見」，聚焦居住正義、親子正義、勞動正義以及數位治理，並說時力議員會持續朝這4大方向努力，強力監督地方政府。

時代力量黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、副秘書長暨桃園市議員簡智翔、副秘書長暨新竹縣議員連郁婷、副秘書長暨彰化縣議員吳韋達、發言人余佳蒨，今天召開記者會，提出上述主張。

陳椒華表示，從2018年至今，時代力量地方議員的問政表現有目共睹，今年時力依舊推出許多政治素人，時力從中央到地方就居住正義等4大面向，齊力推動改革。

白卿芬說，這些重要議題，不單是時代力量的共同政見，同時也是政績，未來地方議員們也會持續朝這4大方向努力，強力監督地方政府。

對於勞動正義主張，余佳蒨表示，主要訴求為強化勞檢能量，補足各地勞檢員，加強勞檢效益，也會協助勞動各階層建置工會、爭取代理教師薪資平權，及改善基層公務員商調問題等。

在居住正義部分，連郁婷認為，可從幾個面向著手，包括提高屯房稅的稅率，並縮短建商餘屋販售的年限等。

吳韋達則就數位治理提出建議；他說，數位學習已是現在與未來的趨勢，必須著重資訊教育的平權，應保障每個人都能夠平等使用資訊硬體設備，而在提升效率方面，或許一些例行的行政庶務，應考慮讓機器取代人力操作。

簡智翔說，時力對於親子政策的主張，包含提升公托量能、強化托育品質、保障兒童遊戲權及健全性平教育等4大面向。（編輯：翟思嘉）1110401