國民黨推友善三法為婦幼發聲 主張延長產假至10週

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨智庫今天召開婦幼民調發表會，執行長柯志恩說，國民黨將以民意為基礎，提出「友善三法」的政策，優先推動修正「性別工作平等法」、推動「家事服務法」，以及將產假延長至10週等主張。

國民黨智庫今天舉行記者會，發表「性別友善議題」民調，柯志恩在會中表示，近半年大數據資料顯示台灣婦女關注議題為長照、托老與育嬰；過去一年內民眾整體幸福感指數，男性平均幸福感為6.57分，女性幸福感指數為6.74分都略低於總體平均值，顯示出台灣民眾對社會環境的擔憂。

柯志恩指出，民調結果顯示，民眾關心與未來必須推動議題優先順序為「完善女性高齡長者照顧體系」（約占76.5%）、推動「長照安排假」（約占76.3%）、推動「七天家庭照顧假」（約占69%）、推動「家事服務法」（約占65.6%）與產假8週延長至10週（約占60%）等項目。未來國民黨將以民意為基礎提出「守護幸福、友善三法」，優先推動修改「性別工作平等法」、推動「家事服務法」、產假延長從8週至10週等相關內容。

與會的國民黨主席朱立倫表示，台灣現階段已由高齡社會邁入超高齡社會，未來養育小的、照顧老的，從中央到地方必須要有相關對策。他發現台灣最嚴重就是托嬰跟顧老的問題，目前台灣應做到公共托育及長照機構應與企業相結合。因為唯有企業與政府一同努力，才能真正解決民眾的擔憂，讓員工安心上班。而今天與會台南市長參選人謝龍介與南投縣長參選人許淑華，都會將此當成重要地方政見，積極為民眾爭取權益。

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許淑華表示，現階段社會對女性依舊存有刻板印象。因為女性是照顧者角色，但若處在經濟條件較弱、教育程度較低者的女性，更會成為照顧家庭的人，責任更將沉重。因此，如何提升弱勢女性的權益，與地方、偏鄉等高齡化老人人口更應受到良好照顧，都是未來必須注意到的重點課題。

謝龍介說，民眾平均壽命不斷提升，未來照顧長者是年輕人責任。因此年輕朋友肩膀責任與壓力將越來越沉重；地方的活動社區中心必須活化，讓婦女朋友工作時可放置托育中心外，政府也必須說服企業，幫助員工要求權益。（編輯：蘇志宗）1110401