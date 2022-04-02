中美洲友邦胖卡餐車環台起跑 將深入70景點

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）以中美洲友邦貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯美食、旅遊、文化為主題打造的4輛胖卡餐車，今天展開環台巡迴之旅。即日起至5月29日將跑遍全台70個景點，深入原住民部落、偏鄉小學等。

中美洲經貿辦事處臉書貼出友邦特色美食的趣味文宣，盼吸引民眾嚐鮮。例如貝里斯的「炸傑克」，傑克為何會被拖去炸？吃起來跟台灣點心「雙胞胎」是否類似；宏都拉斯「子彈捲餅」是個危險的食物嗎？咬一口會射出子彈嗎；瓜地馬拉「檸檬漬鮮蝦」和其他中美洲國家有甚麼不同，是否偷加了什麼神祕醬料。

外交部常務次長俞大㵢、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Gómez）、宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Bautista）、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Dr. Candice Pitts）及中美洲經貿辦事處主任廖鴻達今天出席在台北市華中河濱公園「風雨廣場」舉辦的啟程儀式。

俞大㵢開玩笑說，選在「風雨廣場」舉行他就知道會有這種天氣，但感謝在風雨中仍有許多民眾踴躍參加，美食活動是最能加強與當地國家交流的方式，深信這系列活動能讓台灣民眾更了解中美洲友邦豐富的飲食文化。

3位友邦大使輪流上台致詞，隨後有友邦特色文化表演，包括瓜地馬拉吉他與歌唱、宏都拉斯傳統舞蹈、貝里斯鼓與加勒比海舞蹈。活動最後由4輛餐車提供熱騰騰美食，讓參與的民眾品嚐中美洲道地好滋味。每輛餐車在巡迴活動各場次，將免費提供2道傳統美食和1款飲品。

葛梅斯表示，瓜國餐車提供鮮蔬熱狗堡、檸檬漬鮮蝦及瓜地馬拉咖啡3種經典食物，主題是「友誼」，因為這些食物都適合跟朋友分享、促進對話。

宏都拉斯餐車提供炸玉米餅鋪上碎肉、洋蔥、蛋的安吉拉達餅，以及子彈捲餅、宏國精品咖啡。貝里斯餐車提供類似油炸粿的「炸傑克」、貝氏雞肉派及檸檬草茶。

寶蒂斯妲、碧坎蒂都強調，美食外交是搭建雙邊文化橋梁的最佳媒介，尤其3國各地物產豐盛，各類新鮮食材應有盡有，且喜好大量使用玉米餅、豆類食材，以及洋蔥、甜椒和番茄入味，讓菜餚的味覺深具層次。

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廖鴻達表示，舉辦此活動希望強調外交跟友邦不應是「台北限定」，是全台都有機會親近，中美洲物廉價美的海鮮、咖啡、糖輸入台灣，在台都大受好評，現在市占率都超過10%以上。

胖卡餐車清明連假將前往新北淡水、基隆碧砂漁港、台北大稻埕碼頭、台北新兒童樂園等景點，詳細環台路線請參考活動官網http://www.cato.com.tw/2022centroamerica。（編輯：張良知）1110402