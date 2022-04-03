國會助理確診 立院清消可能足跡與研究大樓

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（中央社記者王承中台北3日電）國民黨立委廖國棟辦公室助理驚傳確診，立法院長游錫堃今天表示，已先依循可能足跡進行消毒，請大家謹慎防疫，但不須過度慌張；而立法院今天下午開始，對委員研究大樓進行全面清消。

立法院長游錫堃下午在臉書發文指出，國會助理確診，經與立法院秘書長林志嘉了解，已先依循可能足跡進行消毒，請大家謹慎防疫，但不須過度慌張。

游錫堃表示，為了因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，去年5月已與全體立委進行「院會視訊會議」演練。立法院也都有落實戴口罩跟實聯制等防疫措施，並隨時滾動檢討各項防疫SOP，各辦公室及會議室都有固定消毒。

游錫堃指出，立法院會持續遵循防疫指揮中心的規定，並呼籲全體立委、職員、媒體和所有全國同胞，儘速接種第3劑疫苗。

國民黨立委廖國棟今天在臉書發文表示，很遺憾，辦公室有兩名助理確診，他聽到訊息後立即買快篩試劑，所幸最終結果是陰性，而其他助理也立刻自行快篩，均為陰性。（編輯：林克倫）1110403