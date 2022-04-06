不參選下屆市黨部主委 吳怡農：盼黨職選舉回歸正向

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（中央社記者劉建邦台北6日電）民進黨台北市黨部主委吳怡農今天表示，不參選下一屆北市黨部主委，希望黨職選舉回歸正向運作；而先前立法委員選舉，自己未獲選民支持，這部分將會持續努力。

吳怡農宣布不參選下一屆民進黨台北市黨部主委，他接受媒體聯訪指出，希望有更多人選可良性競爭，黨職選舉應回歸正向運作，會在主委任期前舉辦公平、公正黨職選舉。

吳怡農說，民進黨台北市黨部主委選舉曾發生許多因素而停辦，才讓自己有機會在過去一年擔任主委，為黨員及北市服務，很榮幸跟所有黨工一起努力，並創下許多成績及嘗試改革作為，下一步就是要讓黨職選舉回歸正向競爭，希望讓外界看見民進黨正向選風。

媒體詢問不參選連任台北市黨部主委的下一步規劃。吳怡農指出，選舉是自己已經決定的路，這部分不會改變，「哪裡跌倒，就在哪裡爬起來」，雖然先前立委選舉未獲足夠選民支持，這部分會持續努力。

他表示，最重要工作就是全力輔選今年底九合一選舉，且相信民進黨機制一定可推出能為台北市民服務的最佳人選。

民進黨日前通過全國黨員代表選舉時程，4月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記；5月22日黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委。

吳怡農2020年曾投入台北市第3選區（松山、中山）立法委員選舉落選，由國民黨籍立委蔣萬安當選連任。（編輯：李亨山）1110406