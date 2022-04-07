農地工廠蔓延危害食安 監察院糾正經濟部

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監委田秋堇今天說，工廠管理輔導法規定，民國105年5月20日後新增的農地違章工廠應依法停水停電及拆除，但執行成效有限，農地工廠仍蔓延、衝擊食安，監察院通過田秋堇提案，糾正經濟部。

監察委員田秋堇、林盛豐下午舉行記者會。田秋堇說，為健全工廠管理及輔導，民國90年制定工廠管理輔導法，並在99年為納管違章工廠，開放97年3月14日前既存的違章工廠，補辦臨時工廠登記，輔導期間7年；103年輔導期再延長3年。

田秋堇指出，因期限將屆，108年工輔法增訂未登記工廠與特定工廠管理及輔導專章，對於105年5月20日以後新增的未登記工廠，應「依法停止供電、供水及拆除」；並要求105年5月20日之前的低污染既有未登記工廠，應在工輔法施行日起2年內，也就是今年3月19日前申請納管。

田秋堇表示，農地違章工廠如果污染農田及灌溉水質，對食安恐造成長期風險。但從90年立法到99年修法，推估違章工廠由9907家增加到至少6萬7000多家，輔導期一延再延，截至108年只納管7400多家業者，凸顯主管機關長期輔導成效不彰、取締不力。

調查也發現，農委會在106年、108年清查法定農業用地既存「疑似工廠」，占地由約1萬4000公頃大幅增加至1萬8417公頃，但經濟部對於違章工廠家數，歷年來只能「推估」所得。

田秋堇指出，據經濟部中部辦公室截至111年1月1日統計，納入優先查報名單共1700家，經勘查確屬新增的未登記工廠計185家；其中停止供水供電者15家、拆除6家，確實執行斷水斷電、拆除者只占少數，顯見不肖業者心存僥倖仍在搶建，違章工廠在農地上仍有蔓延趨勢。

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田秋堇說，經濟部對地方主管機關執行情形，負有督導之責，但地方執法力道不足或怠於執行時，卻未能督導地方盤點、清查、提報，又沒提出落實「依法停止供電、供水及拆除」的有效方案，導致舊有農地工廠還沒解決，新建農地工廠持續蔓延，核有違失，因此提案糾正經濟部。

調查報告指出，中高污染的違章工廠依法應訂定輔導期限，輔導業者轉型、遷廠或關廠，拒不配合者將停止供電、供水、拆除。但經濟部統計，至110年12月的疑似既有未登記中高污染工廠計1550家，只有約3成、458家提出輔導申請，1092家仍未提出輔導，其中322家尚未進行查處，亟待檢討改進。（編輯：蘇志宗）1110407