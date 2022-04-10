綠營高市議員初選民調11日登場 參選人催票拚出線

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民進黨高雄市議員初選民調11日起登場，10日是民調前最後一個週日，各參選人紛紛把握機會催票，找來不少黨內高知名度政治人物陪同掃街，立委高嘉瑜（前右）、蔡易餘（前左）南下陪同參選人湯詠瑜（前右2）拜票。（湯詠瑜提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）民進黨高雄市議員初選民調明天登場，參選人把握時間催票，尤其初選競爭激烈的新潮流和湧言會參選人，今天更分別找來屏東縣長潘孟安及立委高嘉瑜、王定宇等人助陣，力拚初選出線。

民進黨高雄市議員初選民調4月11日到17日舉行，今天是選前超級星期天，各參選人紛紛把握機會催票，找來不少黨內高知名度政治人物陪同掃街、演講。

民進黨在高雄市沒有市長初選，但議員選舉卻競爭激烈，尤其新潮流菊系與湧言會從一開始就火花不斷，不但各推新人爭搶席次，看板、文宣戰也煙硝味濃厚。

新潮流菊系議員參選人陳慶鴻、簡煥宗、何權峰、湯詠瑜等人，今天找來潘孟安陪同車隊掃街、站路口。其中湯詠瑜還有立委高嘉瑜、蔡易餘站台相挺。高嘉瑜還跟湯詠瑜一起唱歌，並承諾如果湯詠瑜當選，就要到高雄文化中心開演唱會。

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民進黨高雄市立委賴瑞隆今天也陪參選人黃彥毓車掃，大旗美選區參選人林慧欣則有立委劉世芳、市議員黃捷輪流接力站台、車掃。黃捷說，給新人機會就是給政治機會，希望讓議會有新的活水注入。

立委趙天麟、林楚茵及前市議員陳政聞今天陪湧言會「高雄正能量」新人李庭慧及林志誠車隊掃街；湧言會現任議員林智鴻則由立委王定宇陪同拜票。趙天麟說，輔選大咖不是重點，參選人才是主角，盼外界聚焦清廉、專業、認真的人選。（編輯：陳仁華）1110410