波蘭台北辦事處17日辦慈善音樂會 收入捐烏克蘭

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（中央社記者游凱翔台北12日電）烏克蘭遭俄羅斯入侵，甚至有平民遭殺害，為了替烏克蘭祈福，波蘭台北辦事處指出，17日將在台北國家音樂廳舉辦慈善音樂會，全數票房及收入扣除必要支出後將捐助烏克蘭難民，盼民眾共襄盛舉。

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發，但俄軍涉在烏國首都基輔附近的布查鎮屠殺數百名平民，引國際憤慨，為了替烏克蘭祈福，波蘭台北辦事處17日下午3時將在台北國家音樂聽舉辦「SOLIDARITY WITH UKRAINE 慈善音樂會」。

波蘭台北辦事處在官方臉書粉絲團上表示，由波蘭台北辦事處發起，外交部及文化部指導，台北愛樂文教基金會主辦的慈善音樂會，除了以樂音替烏克蘭加油，並緬懷因戰爭離世的逝者外，也盼藉音樂會舉辦集結各界愛心，以實際行動幫助烏克蘭。

波蘭台北辦事處指出，音樂會全數票房收入扣除必要支出後也將全數交由外交部捐助烏克蘭作為難民救助之用，盼民眾共襄盛舉，將來自台灣的愛與祝福傳遞給遠方的烏克蘭人民。

演出曲目有「波特凱維茨：前奏曲作品33第一號」、「米可拉·李森科：為烏克蘭祈禱」、「佛瑞：《安魂曲》選粹」、「蕭泰然：主禱文」等9首曲目。

針對票務資訊，波蘭台北辦事處表示，演出地點為台北國家音樂聽，票價分別有新台幣600元、1000元、1500元、2000元、5000元，可在「TixFun」網站線上購票。（編輯：趙蔚蘭）1110412