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是否仍鎖定羅智強 朱立倫：會提最愛高雄的候選人

2022/4/16 12:11
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，曾鎖定台北市議員羅智強參選高雄市長。對於羅智強爭取桃園市長提名，是否還可能協調至高雄，黨主席朱立倫今天說，最後一定提出最愛高雄、能獲得高雄市民認同的候選人。

朱立倫上午出席愛心園遊會，被問到縣市長選舉提名時程是否受到疫情升溫影響，並未正面回應，但強調國民黨的縣市長會跟民眾站在一起，絕對不會為了任何選舉、政治考量，影響防疫，會堅守在工作崗位，全力做好防疫。

對於國民黨原鎖定羅智強參選高雄市長，但羅智強目前仍極力爭取參選桃園市長，是否還有可能協調參選高雄市，朱立倫說，他多次強調，只要願意為這塊土地奉獻、愛這塊土地，獲得市民認同，就是國民黨最好的候選人。

朱立倫說，黨中央是以開放的心情，看每一位願意為高雄付出的人，最後一定提出最愛高雄、能獲得高雄市民認同的候選人。

國民黨智庫執行長柯志恩透露朱立倫曾否認徵召國民黨立委呂玉玲選桃園，朱立倫表示，國民黨從頭到尾立場都一致，會以最科學的方法，最理性的分析，找出最強的候選人，這在每個縣市都是一樣的標準。

對於美國國會議員訪台，中國宣布在台海周邊演習，朱立倫說，歡迎所有民主自由的國家支持中華民國、台灣的民主自由，國民黨一定會堅定的站在民主陣線，一起團結努力。（編輯：黃瑞弘）1110416

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