減輕農民負擔 綠委盼維持芒果二打一運費優惠

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（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨立委鍾佳濱等人今天說，中華郵政去年考量疫情，針對愛文芒果推快捷專案優惠運費，但今年不僅優惠費率要重新討論，也將取消「二打一」的優惠寄送方式，希望中華郵政體恤農民，維持原方案。

中華郵政發言人陳敬祥說，中華郵政身為國營公司，一定會照顧全民的權利，尤其是對農民；對於立委及農民的期待，中華郵政會朝正向思考來做規劃，包括考量如何把「兩件併一件」，依照一定的重量、級距、規格，也要兼顧投遞人員的辛勞等，希望有圓滿的處理。

民進黨立委鍾佳濱、許智傑、郭國文等人今天在立法院召開記者會，說明屏東芒果去年因為疫情緣故，中華郵政提供農民快捷優惠運費，「二打一」就是其中一種，但接獲農民陳情，今年這項優惠恐取消，勢必會增加農民的負擔。

鍾佳濱解釋，以去年愛文芒果專案快捷優惠運價為例，限定芒果產季期間內至郵局寄送，運費分別為單一件4公斤以下新台幣110元、4至7公斤為120元、7至14公斤150元、14至19公斤200元。

不過，如果農民將2箱6公斤的芒果綑綁起來、寄送到同一地址，過去郵局可將其視為單一物件，即俗稱的「二打一」，這樣僅收150元運費，相較2箱6公斤運費共計240元，優惠不少。

許智傑說，農民真的是看天吃飯，如果在符合運費標準下，能綁成一盒運送，應該就要算一盒的錢，希望郵局能苦農民所苦，提出具體的改善方案。

郭國文指出，感謝中華郵政以前在台南芒果盛產時，幫農民很多的忙，但今年的芒果產量大幅縮水，恐怕連可以賣芒果的機會都不大有，如果今年取消二打一方案，這時機不妥，希望能讓德政可以延續下去。

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受邀出席記者會的陳敬祥說，中華郵政長期提供農民優質的遞送服務，而且中華郵政身為國營公司，一定會照顧全民的權利；今年決定微調政策，主要是考量寄送物品打包時，有不完整的狀況，例如2個物件散開來，只知道上面那一件的收件人是誰，卻不知道下面那一件的收件人是誰。

不過，陳敬祥指出，已聽到農民的反映，因此已在規畫相關作業，希望讓處理程序更加完備等，這件事會朝比較好的方向去做，關於立委、農民的期待，「我們會朝正向的思考」，做一些規劃。（編輯：黃國倫）1110418