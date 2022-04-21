111年外交特考等4考試 9/3起舉行

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考試院會今天通過，111年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試，將在9月3日至5日舉行。

考試院透過新聞稿指出，111年考試等別類科組設置情形及暫定需用名額，公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試三等考試設外交領事人員類科英文組一等12組別計40名、四等考試設外交行政人員類科行政組計2名，合計42名。

公務人員特種考試國際經濟商務人員考試三等考試設國際經濟商務人員類科英文組等6組別計18名；公務人員特種考試民航人員考試設飛航管制等6科別計51名；並都只設台北考區。

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考試院表示，公務人員特種考試原住民族考試三等考試設一般行政等12類科計41名、四等考試設一般行政等13類科計43名、五等考試設一般行政等2類科計3名，合計87名，設台北、南投、屏東、花蓮及台東5考區，另四等考試法警類科第二試體能測驗只設台北考區。

考試院說，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準等，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。各類科組別需用名額情形，將於考選部網站另行公告。（編輯：翟思嘉）1110421