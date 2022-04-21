鄭宏輝宣布參加黨內初選 林智堅：不急著掀底牌

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行政院顧問鄭宏輝20日宣布將參選民進黨新竹市市長提名初選；對此，新竹市長林智堅（圖）21日表示，新竹市是各政黨兵家必爭之地，各政黨人選現在混沌不明，此刻以防疫優先，過去市政累積成果佳，不用急著掀底牌。中央社記者郭宣彣攝 111年4月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）針對行政院顧問鄭宏輝昨天宣布將參選民進黨新竹市市長提名初選。新竹市長林智堅今天說，各政黨人選現在混沌不明，此刻以防疫優先，過去市政累積成果佳，不用急著掀底牌。

林智堅今天出席「居家照護關懷中心」教育訓練公開行程，針對鄭宏輝宣布參選民進黨新竹市市長提名初選時說，黨內有人才要投入服務工作是好事，不過在大新竹議題之後，新竹市已經是各政黨兵家必爭之地，各政黨人選現在也混沌不明，此刻以防疫優先，加上過去新竹市政累積成果佳，時間還充裕，不用急著掀底牌。

他表示，過去，新竹市的市長人選多透過協調產生，希望待黨內人選機制確認後再來討論。

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媒體提問新竹市長人選以協調會比較適當，林智堅說，過去，新竹市長的人選都是以協調來產出，現階段為各家政黨兵家必爭之地，現在時間充裕，不用急著在這個時候決定人選。

媒體也問及林智堅下一步，是否參選桃園市或2026年大新竹市長，林智堅說，現在有3個優先，防疫優先、市政工作優先、找到接棒人選優先，至於他個人的下一步，真的沒有那麼重要。（編輯：方沛清）1110421