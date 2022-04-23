綠營宜市縣議員初選 林麗、吳福田、黃惠慈出線

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）民主進步黨宜蘭市縣議員初選民調今天揭曉，林麗、吳福田、黃惠慈將獲提名，代表民進黨參選。宜蘭市縣議員應選7席，民進黨宜蘭縣黨部希望3人都能當選。

民進黨宜蘭縣黨部表示，昨晚辦理宜蘭市縣議員初選民調，初選結果，林麗38.63%、黃惠慈30.91%、吳福田18.11%、張曜顯12.36%，提名名單以縣黨部執委會正式通過公告為準。

前縣議員吳福田接受聯訪時說，民主長期以來的努力，台灣與宜蘭過去都有相當好的成績，這次初選也有多名年輕人參與，致力民主深耕，宜蘭縣會更好，年底選戰希望民進黨更團結，拚到最好佳績。

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現任縣議員林麗說，謝謝鄉親支持跟疼惜，讓她有機會能參加年底大選，迎接下個4年縣政監督與挑戰，她歷年來的問政生涯，一路走來始終如一，只有褪去譁眾取寵，真正走入群眾才能苦民所苦，獲得民眾信任，她會一本初衷盡最大努力回報鄉親。

立委陳歐珀助理黃惠慈指出，感謝宜蘭市民支持，讓首次參選的她能獲得民進黨提名，這是承接榮耀的重擔，在初選過程，要感謝前輩讓她學習很多，初選不是結束，面臨大選會更虔誠向市民請益。（編輯：方沛清）1110423