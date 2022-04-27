疫情升溫 民進黨北北桃基竹選舉布局押後

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北27日電）民進黨秘書長林錫耀今天說，當前全民最關注的是防疫工作，民進黨不宜在疫情迅速發展的當下，把選舉事項列為優先項目，北三都的徵召會先觀望客觀情勢，必要時才進行徵召；新竹與基隆同樣會往後設定。

民進黨今天完成九合一選舉第三波提名布局，確定屏東縣、苗栗縣、雲林縣、台中市4縣市首長提名人選。

對於台北市、新北市、桃園市這北三都何時提出人選，林錫耀向媒體指出，首先要衡量客觀形勢，現在疫情正在迅速發展變化，民進黨在中央執政，在地方也有執政縣市，也許大家之前覺得「防疫優先」是口號，但現在應該體認愈來愈深，防疫工作龐雜、甚至超過負荷，當前全民最關注的是防疫工作，不宜在疫情迅速發展的當下，把選舉事項列為優先項目。

林錫耀指出，其他政黨也沒有針對北三都採取提名程序，所以，民進黨也沒有那麼急切的必要，在這樣考量下，他相信，選對會針對北三都徵召，應該會先觀望客觀情勢，必要時才會進行徵召作業。

媒體詢問，民進黨內在台東縣也出現競爭，林錫耀說，民進黨在台東縣不乏適當人選，至於何時做決定，「似乎也沒必要太早，所以會等到6、7月時再來處理，應該還來得及」。

民進黨中執會今天通過「2022年基隆市長及新竹市長改徵召提名案」，基隆市及新竹市因選情特殊，基於整體選戰布局考量，依照「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第7條規定，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」辦理基隆市長及新竹市長提名。

媒體關切新竹、基隆何時徵召，以及行政院發言人羅秉成頻頻被點名適合參選新竹市長。

林錫耀說，今天他向中執會報告過，民進黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅也有補充，新竹目前的情勢很不明朗，在野黨到底會推出什麼人選，並不清楚。

林錫耀指出，防疫工作愈來愈繁重，再加上選舉情勢考慮，最後大家覺得用徵召方式比較能夠機動、彈性處理；他說，至於人選到底是哪些，既然還沒有開始啟動徵召程序，任何人選表態都樂見，這也有助於未來處理過程能夠更順利。

另外，積極爭取新竹市長提名的新竹市前議員鄭宏輝今天透過臉書說，最近疫情升溫，他也認為執政黨應以防疫工作作為優先考量、並保持選戰節奏的高度彈性。針對民進黨新竹市改為徵召選區，他尊重並支持黨內決議，也會全力爭取徵召提名，團結勝選、為民進黨守住新竹市。

鄭宏輝說，今天中執會中他也當面向黨主席蔡英文報告，宣布參選新竹市長、爭取徵召提名。（編輯：林興盟）1110427