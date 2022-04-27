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政院擬修道交條例 惡意逼車最高可罰3.6萬元

2022/4/27 19:11
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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院會預計明天將討論交通部擬具「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案。交通部表示，這次修法主要提高無照駕駛及惡意逼車等行為的處罰，惡意逼車最高可處新台幣3萬6000元罰鍰。

交通部表示，這次修法重點是「無照駕駛」及「惡意逼車」等行為的處罰，將提高無照駕駛小型車、機車罰鍰上限，從現行新台幣1萬2000元提高到2萬4000元；如果5年內再犯，處罰鍰最高額小型車2萬4000元、大型車8萬元。

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國內屢傳惡意逼車的危險駕駛案，交通部擬修法將惡意逼車的罰鍰上限，從現行2萬4000元提高到3萬6000元，藉以提升行車秩序及安全。

另外，行政院會明天也將討論衛福部擬具的「醫療事故預防及爭議處理法」草案。衛福部表示，草案以「保障病人權益、促進醫病和諧、提升醫療品質」為目標，朝「醫療事故即時關懷」、「醫療爭議調解先行」、「醫療事故預防提升品質」三大原則擬具，以提升醫療品質，並改善醫病關係。（編輯：楊蘭軒）1110427

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