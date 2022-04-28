期待更友善涵容 促轉會展出中正紀念堂轉型4設計

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（中央社記者溫貴香台北28日電）促轉會明天起將在中正紀念堂舉辦設計展，展出4組團隊繪製的中正紀念堂轉型設計圖，期盼在反省威權過往的同時，也能讓中正紀念堂轉型為更友善、涵容的公園。

促轉會29日起一連4天在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」。

4組提案分別是共感地景創作公司提出的「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」；孫啟榕建築師事務所的提案「威權的凝視與主體的自覺」；都市里人規劃設計有限公司的提案「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」；尺度設計有限公司則以「羞愧的良心」為設計態度。

促轉會表示，中正紀念堂的轉型方向，一直是社會大眾討論的焦點，也是促轉會這4年來積極關注的議題。2018年促轉會提出「中正紀念堂轉型5原則建議」，並在諮詢各方意見後，去年9月提出「反省威權歷史公園」方案，希望以「改造威權空間」和「重構紀念敘事」作為轉型的兩大方向，並針對園區空間、堂體與銅像提出具體的處置措施。

促轉會指出，這4年舉辦系列講座、焦點團體工作坊等活動，也推出線上專欄，積極找尋中正紀念堂轉型的各種可能性，這場展覽，便是4年成果的呈現。

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促轉會表示，這場展覽涉及中正紀念堂的轉型、跨世代參與及公共討論，建築師用設計提出理念，並希望透過這些討論，讓中正紀念堂園區不只停留在銅像或堂體拆與不拆的單一辯論。銘記反省威權過往的同時，也能轉型為更友善、更涵容的公園。

開幕記者會明天上午10時在松山文化園區南向製菸工廠舉行，與會者包括促轉會代理主席葉虹靈、政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、台灣二二八關懷總會理事長王文宏、藝術家陳武鎮、立委吳思瑤、王婉諭、林昶佐、范雲、賴品妤等人。（編輯：翟思嘉）1110428