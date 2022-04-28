政院提修法 外國學歷報考醫師須通過學歷甄試

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（中央社記者賴于榛台北28日電）為解決現行學歷採認爭議，行政院會今天通過「醫師法」部分條文修正草案，未來持外國學歷報考國內醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試，草案將函請立法院審議。

衛福部醫事司副司長劉玉菁出席政院會後記者會時說明，現行擁有國外學歷者若要參加醫師國考，非9大國家或地區學歷者必須先過學歷甄試；擁有美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大國家或地區學歷者，則是經考選部審議通過，就能參與醫師考試。

劉玉菁表示，修法後，擁有國外學歷者一律都得參與學歷甄試，才能報考醫師國考，除非是在9大國家或地區註冊為醫師且執業5年以上，才能直接報考醫師國考。

不過，劉玉菁說，基於信賴保護原則，今年12月31日以前入學9大國家或地區醫學院就讀者，適用修法前規定，得免學歷甄試。

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另外，草案也新增，有中央主管機關公告的特殊或緊急情事時，領有美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等國家或地區醫師證書或許可執業證明者，得向中央主管機關申請發給短期行醫證。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中裁示指出，此次修法是為維持台灣醫師人力培育制度的完整性，對持外國醫學學歷報考國內醫師考試者，建立適當審查機制，同時將外國醫事人員從事臨床醫療教學或訓練加以納管，有助增進國際醫學交流合作。（編輯：郭無患）1110428