楊志良指快篩賣貴為籌競選資金 民進黨：令人不齒

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（中央社記者溫貴香、范正祥台北29日電）前衛生署長楊志良指稱快篩試劑賣太貴是民進黨為籌措競選資金。民進黨今天表示，指揮中心依據地方需求與整體疫情，向國外大廠購買家用快篩試劑，購買的品牌與價格，和民進黨競選資金毫無關聯。

民進黨指出，楊志良過去歷任政務官，卻在毫無事實下恣意發言，令人不齒。

楊志良今天在立法院召開「楊志良擋了蔡政府的快篩發財路」記者會時公開質疑，為什麼中央流行疫情指揮中心買的東西比人家貴，做什麼用，就是民進黨選舉的鈔票，可以去買票，去做1450大外宣、大內宣。

楊志良說，衛福部長陳時中花了納稅人的錢，新台幣100億元買1億劑快篩試劑，還折騰民眾這幾天去排隊購買。

楊志良指出，以前的口罩賣這麼貴，「我當署長的時候戰備口罩只有0.9元」，口罩後來賣多少錢，再來是疫苗、快篩，這籌集了多少錢，「籌這些錢幹嘛，是不是就是要籌集選舉的錢來買票、來買1450，然後再放一些在口袋裡面」。

民進黨發言人黃彩玲表示，政黨或候選人競選經費的籌措，都有相關法規與辦法依循，希望楊志良別亂將快篩價格牽扯民進黨競選資金， 而能對市場機制有所理解。

她說，事實上，衛福部長陳時中也已解釋，「59元快篩劑」是當時搶標與市場價格的結果，但現今市場對快篩試劑的需求變高、產能變緊，未來用59元價格的可能性就會變低。

黃彩玲說，希望楊志良作為曾經的公衛一員，能秉持專業發言。

她並說明，指揮中心也同步在協助國內廠商增產，確保國產快篩試劑穩定供應與分配，也請民眾配合指揮中心指引，在有需要的時機使用，不要囤貨。另外，一起下載「台灣社交距離APP」，關鍵時刻，惟團結防疫才能順利度過這一波。（編輯：林興盟）1110429