牙醫師全聯會40週年慶 總統：4日成立口腔健康司

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（中央社記者蘇木春台中1日電）牙醫師公會全國聯合會今天舉辦40週年活動，會中捐助新台幣666萬元給「健保愛心專戶」。總統蔡英文到場肯定全聯會貢獻，並表示4日衛福部將分別設立口腔健康司及心理健康司。

中華民國牙醫師公會全國聯合會透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響國人生活及經濟，加上近期健保費用調整部分負擔等，使弱勢族群面臨負擔更加艱困。

牙醫師公會全聯會與各縣市地方公會發起捐款，共募得總金額666萬元，今天在40週年慶活動時，捐助給衛福部中央健保署設立的「健保愛心專戶」，希望幫助弱勢民眾就醫。蔡總統與衛生福利部長陳時中也出席活動見證。

蔡總統致詞時表示，今年是牙醫師全聯會40週年，她代表國人向全聯會致謝，全聯會一直是政府推動口腔健康政策的好夥伴，從推動兒童防齲計畫，到提供到宅牙醫服務，讓牙醫師夥伴幫民眾從小顧到老。

蔡總統表示，全聯會並針對醫療服務不足的地區與身心障礙者，提供牙醫醫療服務，並在牙醫師的努力下，各鄉鎮都有牙醫進駐服務。牙醫夥伴更在疫情期間，承擔染疫的高風險，在第一線守護國人的口腔健康。

談及5月4日牙醫師節當天將成立的衛福部口腔健康司，蔡總統表示，她很高興能夠在總統任內，將現在的衛福部心理及口腔健康司，改成口腔健康司與心理健康司。

蔡總統說，經過眾人的努力，把這件事情完成了，期待未來全聯會繼續提供政策建議，讓口腔健康司的運作發揮最大成效，相信有大家跟政府共同打拚，口腔健康照顧資源一定會更豐富。

提到全聯會今天的捐款活動，蔡總統說，全聯會發起捐款給健保愛心專戶，能夠幫到更多人，真的是非常感謝。面對疫情的挑戰，除拜託牙醫保重身體，並多呼籲求診的民眾盡快打滿3劑疫苗，共同防疫。（編輯：謝雅竹）1110501