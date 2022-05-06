日眾議員：日本將共機擾台當成自身事務看待[影]

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（中央社記者游凱翔台北6日電）日本眾議員鈴木憲和今天指出，共機擾台的規模與數量是前所未有的，而台灣是日本非常重要友人，日本會當作自身事務看待，並提高危機感，因為台灣海峽的穩定，對亞太地區相當重要。

日本自民黨青年局訪團3日至7日來台訪問，期間晉見總統蔡英文、弔唁前總統李登輝。訪團成員由日本眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及日本青年會議所幹部等共11人組成。

訪團上午在台北市大倉久和飯店舉行媒體見面會，原訂5名眾議員全員出席，因訪團成員確診，因此由鈴木憲和、鈴木隼人兩人代為出席。

鈴木憲和致詞表示，疫情雖然嚴峻，但感謝台灣接受他們來台訪問，在疫情之下，日本曾向台灣提供疫苗，台灣也提供口罩給日本，顯現日台友誼正在強化中，尤其正值國際情勢嚴峻、俄羅斯侵略烏克蘭的此刻，日台之間要團結，傳達外界不允許用力量改變現狀的作為。

媒體詢問，日本防衛大臣岸信夫多次表達「台灣有事就是日本有事」，訪團對此有無想法，及如何促進台日制的防衛與安全合作。

鈴木憲和回覆，中共以前所未有的共機數量進入台灣防空識別區（ADIZ），而台灣是日本非常重要的友人，因此日本會將其當作自身事務看待，並提高危機感，因為台海的穩定對亞太地區來說相當重要，日本也願意跟國際社會分享這的看法，因此會將這份危機感帶回去日本討論，盼雙方加強實際合作。

針對中共頻頻以假訊息對台進行認知作戰，甚至中國社群軟體「抖音」也成為日本學生的最愛，對此日方如何因應。

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鈴木隼人指出，假訊息在日本是非常嚴重的問題，台日雙方有同樣的擔憂，但日本應對假訊息的方式只能依靠業者自主管制，至於這樣的因應方式是否足夠，相信未來不僅在政治領域，還要與媒體、民間全面討論，探討應對方式。

另外，鈴木隼人也提到，台灣跟日本是共享價值的夥伴，不只政治層面，在經濟領域也要加強對話，對於日本台灣交流協會會長大橋光夫日前拋出重啓台日經貿夥伴委員會（EPC）的建議，要給予肯定，也希望雙方能繼續加深討論。（編輯：楊凱翔）1110506