日自民黨青年局訪台 允挺台加入WHO與CPTPP

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外交部長吳釗燮（前左）向日本自民黨青年局長小倉將信（前右）簡介台北賓館。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月4日

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員率領的訪問團昨天抵台，外交部長吳釗燮昨晚宴請訪團，期盼日本持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），獲得正面回應。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮昨晚在台北賓館設宴歡迎小倉將信與日本眾議員鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉及西野太亮等訪問團成員。

吳釗燮指出，自COVID-19疫情以來，「日本自民黨青年局」是日本國會第一個訪問台灣的代表團，政府表達誠摯歡迎。

吳釗燮表示，俄羅斯入侵烏克蘭及中國在台海頻繁進行軍演，凸顯極權國家已對印太地區造成威脅，感謝日本在各種場合公開強調台海和平穩定的重要性，並期盼日本持續支持我國參與WHO及CPTPP。

吳釗燮也強調，台日雙方在人道救援及公共衛生領域的相互扶持，已成為國際典範，盼雙方致力讓這種「善的循環」發揚光大，生生不息。

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小倉將信回應表示，烏克蘭局勢令人憂心，絕不允許相同事情發生在台灣，希望今後台日雙方能加強合作。對於台灣爭取參與WHO及CPTPP，他強調，自民黨青年局向來全力支持；未來青年局除持續推動台日青少年交流外，也將致力促進台日國會議員對話，以增進彼此相互理解與友誼。

晚宴另有日本台灣交流協會代表泉裕泰、立委林昶佐及國安會副秘書長徐斯儉受邀與會，雙方就各項議題深入交換意見。（編輯：黃國倫）1110504