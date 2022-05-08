祝賀母親節 蔡總統：每一位媽媽都是超人媽媽

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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天透過臉書祝賀所有的媽媽們「母親節快樂」，她提到，有人說，孩子生來是家長一輩子的功課，每天醒來，都得面對接踵而來不同的挑戰。「每一位媽媽，都是我心目中的超人媽媽」。

蔡總統今天透過臉書指出，在母親節這一天，她要向所有的媽媽們說「謝謝妳，辛苦了」。

蔡總統說，她從自己的母親身上學習到，要當一位媽媽，是非常不簡單的事。她也在許多媽媽身上看到無比堅毅的身影。

她指出，前些日子，家長們待在家的時間變多了。大家也看到，照顧家庭的角色，有了不少改變。政府提高育嬰留職停薪津貼的比率後，有不少爸爸也加入了留職停薪的行列。

她說，政府也調高育兒津貼和托育補助，發放生育給付和生育津貼，降低擁有新生兒家庭、家長的負擔，讓新手媽媽、新手爸爸，能得到經濟上的支持。

蔡總統表示，這幾年，政府也擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助，分擔未來媽媽的壓力，增加產檢補助的次數和項目，盡力降低妊娠及生產風險，希望能守護準媽媽和寶寶們的健康。

她說，照顧家庭，不只是孩子，還有家中的長輩。政府把長照2.0做得一天比一天更完善，希望讓在職場的民眾，以及媽媽們，都可以受到陪伴、受到照顧。

蔡總統指出，有人說，孩子生來是家長一輩子的功課，每天醒來，都得面對接踵而來不同的挑戰。每一位媽媽，都是她心目中的超人媽媽。「謝謝每一位媽媽！也謝謝每一位加入照顧行列的你！」

這篇臉書貼文，蔡總統分享自己與愛犬「樂樂」的合照，貼文文末，她還逗趣地標註「別送媽媽打掃用品」。（編輯：蘇志宗）1110508