出席紀念音樂會 蔡英文：李應元永遠活在我們心中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨主席蔡英文今天出席在國家音樂廳舉辦的「映火」紀念音樂會，感念前駐泰代表、前民進黨秘書長李應元一生為民主奉獻；她說，音樂會讓大家在旋律中懷念李應元的身影，「謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中。」

紀念音樂會由鳳絃樂集主辦，民進黨中央黨部協辦，音樂會曲目包括，流浪者之歌、A小調鋼琴三重奏「紀念一位偉大的藝術家」第一樂章「悲歌」、化作千風、「嘸通嫌台灣」、父親的祈禱、「伊是咱的寶貝」等樂曲。

總統蔡英文、李應元夫人黃月桂、前副總統陳建仁、羅鳳蘋伉儷、文化部長李永得、民進黨立法院黨團總召柯建銘、音樂會發起人簡學禮、蘇金鳳伉儷等人都出席。

蔡英文在書面致詞提到，2021年11月11日，正值盛年的李應元離開了大家，台灣失去了一位好人才，許多人失去了一位好長官、好夥伴，她也失去了一位好戰友。

蔡英文表示，李應元一生擔任過許多公職，不論是立法委員、駐美副代表、行政院秘書長、勞委會主委、雲林縣副縣長、環保署長，或駐泰國代表，在任何職務上，都盡心盡力，從來不計個人榮辱、惜情重義、樂於分享，也因此在海內外和社會各界都有許多好朋友。

蔡英文說，李應元的人生很精采，留下的不只是有形的著作或建設，還包含無形的身影及價值，也是政治人物的典範。這場音樂會演出的都是李應元喜歡的曲目，這些歌曲經過時間的淬鍊與世人的傳唱，成為一代經典，也讓大家在旋律中懷念李應元的身影，在歌聲中回憶李應元的笑容。

音樂會發起人簡學禮受訪指出，李應元是他學長，兩人是將近50年的朋友，李應元年輕時在國外勇敢地挑戰體制，回到國內進入體制之後，調和領導各界的意見，是台灣民主化過程當中的關鍵人物。

簡學禮表示，10年前在國家音樂廳也辦過一場音樂會，當時是用不一樣的角度紀念228，現在李應元先走了，大家都懷念李應元，今天這場音樂會名為「映火」，無我才能夠映、火則是一個火種，當初李應元翻牆回台灣時的化名是「阿火」，所以，用這樣的音樂會名字紀念李應元。

簡學禮說，音樂會分上、下半場，上半場採弦樂，其中，有柴可夫斯基的A小調鋼琴三重奏「紀念一位偉大的藝術家」第一樂章「悲歌」，也是獻給一個偉大的朋友、一個偉大的政治人物。下半場則用一連串台灣歌謠，串說李應元如何流浪在外、下定決心、回到台灣、並在2004年，帶領全台灣200萬人牽手護台灣。（編輯：謝佳珍）1110509

民進黨主席蔡英文（左）、前副總統陳建仁（右）9日出席「映火」紀念音樂會。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年5月9日

「映火－向李應元先生致敬」紀念音樂會9日晚間在台北國家音樂廳舉行，民進黨主席蔡英文（前右）、李應元夫人黃月桂（前左）出席。中央社記者張皓安攝 111年5月9日