人本：過半家長贊成立法禁止家內體罰 盼有配套措施

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（中央社記者王揚宇台北10日電）人本教育基金會今天與跨黨派立委召開記者會，公布家庭育兒問卷結果，有53%的家長贊成立法禁止家內體罰，但需要有配套措施，包括建置親職支援系統及協助父母強化親職能力等。

民進黨立委張廖萬堅、范雲及時代力量立委王婉諭等人，今天與人本教育基金會針對落實家內零體罰議題，共同在立法院召開國際座談記者會，並公布人本教育基金會於5月3日完成的家長育兒教養需求網路問卷結果。

人本教育基金會執行長馮喬蘭提到，近年各國為了減少兒童受虐事件，紛紛立法禁止家內體罰，鄰近的日本及韓國也分別在2020年、2021年立法完成。

馮喬蘭說，本次問卷是透過網路發放，共回收1364份。對於家長的教養處境，有近4成家長會以體罰作為管教手段；有近8成家長贊成立法禁止家內體罰，其中有24.1%的家長非常贊成立法禁止體罰，另有53.6%的贊成者，認為需要有配套措施。

張廖萬堅說，現行民法第1085條規定，父母得於必要範圍內懲戒其子女，是否思考將家長懲戒權拿掉，以及還有哪些配套措施要完備，這都要一併考量。

范雲說，很多人宣稱體罰有用，但根據腦科學研究報告顯示，大腦會被體罰打壞，也會對孩子留下傷害；人本這份問卷可以給行政單位參考，提供更多親職教育給家長。

王婉諭表示，關於立法禁止家內零體罰部份，要持續努力，但立法只是一個起點，也要看到家長遇到的困境，找到替代方案，而家庭教育中心有必要持續精進。

早稻田大學教授喜多明人等學者透過視訊參與此次會議，並透過翻譯指出，即便日本頒布禁止體罰的法令，但日本大多數的扶養者與家長認為，體罰是一種教養，不可避免，未來要如何禁止精神教養上的痛苦與暴力，也是一大課題。

喜多明人也關注兒童遭體罰的補救措施，根據調查，有7成兒童受到體罰後，不會跟任何人說，原因在於如果發出求救訊號，他們可能會陷入更危險的情境。

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受邀出席記者會的衛生福利部保護服務司長張秀鴛說，對於家內體罰部份，現行有2部法有做相關規範，一個是兒童及少年福利與權益保障法，規定任何人對於兒童及少年不得有身心虐待等行為，另一個則是家庭暴力防治法。

張秀鴛指出，至於民法第1085條的家長懲戒權，這部分影響很大，除了修法外，更重要的是民眾對於任何形式的暴力、家內的管教界線等，要跟家長有更多溝通，而很多實務界人士說，與其要求零體罰，應該要建立家長正向教養的觀念。（編輯：翟思嘉）1110510