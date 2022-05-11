氣候變遷修法 跨黨派原住民立委疾呼重視族人權益

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國民黨原住民立委廖國棟（右2）、鄭天財（左2）、孔文吉（右）及民進黨原住民立委伍麗華（左），11日於立法院共同召開記者會，疾呼因應氣候變遷的相關修法，應納入原住民族的角色，重視原住民族的權益。中央社記者范正祥攝 111年5月11日

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（中央社記者范正祥台北11日電）立法院相關委員會初審溫室氣體減量及管理法修正草案等案，備受關注。多位原住民立委今天跨黨派共同召開記者會，疾呼因應氣候變遷的相關修法，應納入原住民族的角色，重視原住民族的權益。

為達成「2050年淨零排放」的目標，行政院會4月21日通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，草案送請立法院議。

立法院社福及衛環、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會聯席會議今天審查行政院函請審議溫室氣體減量及管理法修正草案。另外，包括台灣民眾黨團和朝野多位立委也分別提出修正草案，併案審查，相關版本累計多達約20案。

行政院版溫室氣體減量及管理法修正草案，將國家長期減碳目標修改為「2050年淨零排放」，並增訂氣候變遷調適專章、氣候治理基本方針及重大政策等，也規定由行政院國家永續發展委員會協調、分工與整合，地方政府要設立「氣候變遷因應推動會」，同時也納入實施碳定價，並加強氣候變遷人才培育與技術發展。

國民黨原住民立委廖國棟、鄭天財、孔文吉及民進黨原住民立委伍麗華今天在立法院聯合召開記者會，質疑行政院版草案，法案內容對於原住民族權益鮮少著墨。

廖國棟質疑，行政院版草案是以企業與財團為主，他擔心原住民族權益如果沒有法律做明文規定，恐怕會被迫犧牲，並表示法案審查時將好好為原住民族權益把關。

鄭天財指出，國外立法有許多尊重原住民族並創造共榮的範例，例如加拿大政府與海岸第一民族簽署大氣利益共享協議，讓當地民族取得一定額度的碳補償。目前行政院版修法草案中，隻字未提與原住民族的諮商同意、分享利益或回饋機制。

孔文吉表示，森林是吸收二氧化碳和溫室氣體，維護環境的重要資源，原住民族地區是全國森林覆蓋率最高的地區，長期以來原住民族也是以環境保護為己任。

他認為，政府對於原住民族和民間企業不應採取雙重標準，一方面鼓勵企業減碳並有優惠獎勵措施，但另方面對於長期維護森林環境的原住民族權益置若罔聞。

伍麗華呼籲，相關修法及運作，應立即納入原住民族委員會的參與和原住民族的角色；應考量原住民族地區及森林高度重疊，建立碳匯及其驗證機制。（編輯：郭無患）1110511