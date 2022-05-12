蘇貞昌：語言政策雙軸併行 發展母語提升英語能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院長蘇貞昌今天表示，本土語言已到了存亡絕續關鍵時刻，務必要讓母語家庭化、社區化，而政府語言政策雙軸併行，雖致力於提升民眾英語力，但不會將英語定為官方語言。

行政院會今天通過文化部、原民會、客委會與教育部報告的「推動國家語言整體發展方案」。

行政發言人羅秉成主持政院記者會時轉述，院長蘇貞昌聽取報告後指出，政府已經制定法律、設立機關、推動語言復振政策，但從文化部的調查發現，自由發展的此刻，本土語言快速流逝，已到了存亡絕續的關鍵時刻。

蘇貞昌表示，因此，他親自出席文化部去年10月依法召開的首屆國家語言發展會議，並在今年1月指示成立國家語言推動會報，親自擔任召集人，目前已召開過3次會議。

他說，推動國家語言整體發展方案同時也要用新的思維，建置友善環境，吸引更多年輕人對本土語言的興趣，進而使用，當然，也要培育好的師資，才能做好語言教學。

蘇貞昌指出，政府要讓學生、家庭、社區，到一般民眾，能有更多接觸、學習，使用母語的機會，進而理解不同族群，並認同在地文化，語言復振才有希望，文化傳承才有基礎。

他也說，語言政策將雙軸併行，除保存與發展母語，也將致力提升民眾英語力，讓從事國際談判、外貿、國際金融等民眾能強化英語能力，更具備國際競爭力，同時營造友善英語學習的環境，就像近年來新興科學園區，都會同步開設實驗中學，設置雙語班。

但蘇貞昌表示，政府不會將英語定為官方語言，不會硬性地要求民眾普遍會講2種不同的國家語言，

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前，高中以下學生，依據108課綱，三、四年級起，每週會實施英語文課，蘇貞昌說，但其他領域或是科目以雙語授課，屬於鼓勵性質，政府不會在國民基本教育階段，全面要求老師以全英語來教數學、歷史等專業科目。

蘇貞昌說，語言是是建立情感與國家認同的核心，政府將從本土語言開始，一步步把失落的文化找回來，尊重多元，展現平權，才能讓國家更團結。（編輯：翟思嘉）1110512