民進黨YouTube推闢謠台 籲勿信快篩謠言團結防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北13日電）民進黨在官方YouTube推出「闢謠台」，針對快篩劑不好買、台灣最貴、限制進口、圖利廠商等質疑一一澄清，並呼籲在疫情關鍵時期，切勿相信不實謠言，全民團結拚防疫。

發言人黃彩玲說，實名制在4月28日上路，民眾可拿健保卡分流購買之外，5月9日開始，八大通包括7-11、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、屈臣氏、康是美等有醫材販賣執照的通路都買的到。

她說，目前暫時在北北基桃等疫情發展較快的地方先施行，共有7366家，民眾每人每天限購一劑，單劑價格不超過180元。

黃彩玲表示，台灣目前快篩實名制所販售的羅氏快篩試劑，指揮中心的採購價每劑為新台幣95元，另有倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，每劑以100元出售；同品牌快篩試劑的國際零售價，分別介於166到380元之間，台灣所販售的快篩劑相較其他國家相對便宜，「快篩台灣最貴」絕對是不實指控。

她也說，政府從未禁止廠商進口任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑，截至5月10日為止，食藥署已經核准22件家用快篩試劑專案輸入許可，各廠商也已經進口1459.3萬劑於民間自由販售。

此外，食藥署也在5月11日開放輸入「個人自用」的快篩試劑進口。

黃彩玲說，在野黨的不實指控，不僅打擊民間企業，讓取得貨源的廠商放棄投標，政府必須重新尋找有意願投標廠商，「圖利說」更對辛苦籌措防疫物資的公務人員不公平。（編輯：翟思嘉）1110513