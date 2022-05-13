520前夕 國民黨民調：30至39歲對防疫最不滿

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）總統蔡英文執政將滿6週年，國民黨今天公布民調顯示，30至39歲對防疫最不滿意；在兩岸方面則出現世代落差，18至29歲有71.1%不擔心兩岸爆發戰爭，但50至59歲則有53.3%擔心爆發戰爭。

國民黨智庫今天上午舉行「520蔡政府施政總檢討-民調發布會」，包括國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、立院黨團總召曾銘宗、智庫副董事長張善政及執行長柯志恩等人均出席。民調結果顯示，民眾對政府施政最不滿意的前5名，分別為物價調控、防疫政策、能源政策、空氣品質及兩岸關係等。

民調也顯示，62.0%受訪民眾對政府這兩年管制物價漲幅的表現不滿意，30.1%表示滿意；在實質所得感受方面，76.4%民眾認為實質所得減少，14.5%則認為實質所得增加。其中，30至39歲的受訪族群中，有86.3%的人認為實質所得減少。

針對政府1年以來的防疫表現，民調則顯示，有50.3%受訪民眾表示不滿意、43.2%表示滿意。其中，不滿意度最高為30至39歲族群，有58.2%不滿意政府的防疫作為。同時，有54.4%認為是「超慢部署」、24.5%認為是「超前部署」，30至39歲族群認為政府「超慢部署」的人最多，有64.4%。

至於俄烏爆發戰爭後，是否對兩岸關係產生變化，民調顯示，有57.1%民眾認為當前兩岸關係變差、33.7%認為兩岸關係變好。但其中18至29歲族群認為兩岸關係變好的人有53.1%，並有71.1%不擔心發生戰爭，但50至59歲則有71.5%認為兩岸關係變差，53.3%擔心發生戰爭。

此外，在能源政策方面，民調顯示，有51.2%的民眾認為停電次數變多，60.6%擔心兩年內會發生大規模停電，53.8%認為供電不穩；至於在空氣品質控管部分，有52.1%認為空氣品質越來越差，57.4%認為台灣的空氣品質變差。

朱立倫指出，民進黨執政的兩大代表字就是「缺」和「亂」，尤其是疫情的「五大缺」，從先前缺口罩、缺疫苗，到今年缺快篩、缺藥物，最嚴重的是包括蔡總統及衛福部長陳時中等官員，都欠缺「同理心」。

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他說，對年輕人來講，薪資實質倒退，缺所得，產業缺電、缺工、缺水，對民眾而言，感受深刻的是每天在街頭為口罩排隊，為疫苗焦慮，父母為快篩而風吹雨淋排隊。在野黨因此要站出來，把民眾心聲在這週逐一報告，並具體提出解方，希望政府做好，不要讓民眾缺跟亂。

這次調查訪問時間是2022年5月3日至5月7日5天，採用電話訪問調查法，共完成1078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。（編輯：蘇志宗）1110513