桃園大老勸進 魯明哲：若獲徵召選市長會考慮

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（中央社記者王承中台北16日電）國民黨桃園市長提名仍難產，外傳熱門人選、國民黨立委魯明哲私下指出，若被徵召會認真考慮參選。魯明哲今天證實此事，是因前桃園縣副縣長廖正井勸進，並要他有承擔的準備，他才表示，若黨中央要徵召他，會認真考慮。

國民黨備戰年底縣市長選舉，視桃園市為重點戰區，但提名陷入泥淖，包含國民黨桃園區域立委呂玉玲、前台北市議員羅智強等人，皆宣布參選桃園市長，爭取黨內提名；國民黨桃園區域立委魯明哲、萬美玲等人也是熱門人選。

外傳在多項民調領先的魯明哲，近期一改過去對於參選曖昧不明態度，私下表示若黨徵召，他會認真考慮參選。

魯明哲今天在立法院接受媒體訪問時表示，因為前陣子國民黨主席朱立倫擔任桃園縣長時的副縣長廖正井打電話給他，廖正井不斷勸進，而他則強調願意扮演好市長選戰抬轎的工作。

魯明哲指出，但廖正井仍要他在混亂的局勢中有承擔的準備，所以他才脫口說，如果中央黨部透過公平的提名機制，最後還是要徵召他，他會認真考慮。

魯明哲表示，這段時間確實有很多朋友關心勸進，但他認為，面對擁有大量行政資源的對手，團結都不一定能打贏選戰，如果不團結已註定要輸，所以他也希望黨內同志不要把力量浪費在無謂的互鬥，人民期待是國民黨團結拿出牛肉，唯有如此才能爭取選民認同和支持。（編輯：郭無患）1110516