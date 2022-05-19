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疫情延燒 綠委籲延長必要紓困措施從寬助弱勢產業

2022/5/19 12:42
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（中央社記者王揚宇台北19日電）本土疫情持續延燒，民進黨立委陳歐珀、蔡適應等「正國會」成員今天召開記者會，呼籲政府延長必要的紓困措施、從寬紓困弱勢產業等，提供弱勢產業、勞工與家庭即時的幫助。

民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、黃秀芳、吳琪銘、莊競程、陳秀寳、蔡適應，今天與正常國家文化基金會政策中心舉行「延長紓困銜接振興，共營社會互助網絡」記者會，並提出5大主張。

陳歐珀說，5大主張為，延長必要紓困措施、從寬紓困弱勢產業、加強照顧弱勢勞工、投入金融政策工具、計畫振興銜接紓困。

黃秀芳指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緊張，應簡化受衝擊的中小企業與微型企業的稅負減免與優惠認定程序，例如遊覽車業者應持續減免燃料稅及牌照稅等，及因疫情高峰，再次給予受創的餐飲業補助，舒緩通膨及來客數減少的壓力。

陳亭妃認為，政府要有打延長賽的準備，例如減免不動產租金的政策，減免幅度可以降低，但實施期間要拉長至1年，而中央與地方針對縣市政府BOT、OT等契約權利金與租金，應比照辦理做必要租金減免。

吳琪銘說，疫情影響學校實體課程，不少家長因孩童停課須請假照顧，政府對於這種狀況，應提供必要補助給受影響的父母，同時放寬弱勢勞工就學補助的適用範圍。

莊競程指出，疫情造成10萬名學生染疫，對家長影響甚大，呼籲政府提出不同的補助或協助方案，讓家長可以安心請假照顧孩子。

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陳秀寳說，受美國升息影響，台灣銀行連動升息，這對申請貸款的中小企業同樣是一個負擔，政府應寬限讓貸款利率不隨央行利息波動，定出利息寬限期間，而弱勢個人及家庭面對沉重的房貸及貸款壓力，金管會應儘速提出緩繳或展延措施。

蔡適應表示，紓困與振興政策要雙管齊下，建議政府應提供一定的快篩試劑，讓餐飲業、客運、計程車業者自主快篩，使消費者安心消費。此外，藝文團體除每場的定額補助外，可再額外補助錄製線上節目部分成本，協助台灣數位軟實力的深耕與轉化。（編輯：翟思嘉）1110519

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