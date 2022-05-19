總統訪竹市居家照顧關懷中心 籲接種疫苗降低致死率

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）總統蔡英文今天視察竹市居家照顧關懷中心表示，台灣正處於關鍵時刻，目標是要降低致死率，提升疫苗覆蓋率，降低疫情的傷害，也保護自己與他人。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者、隔離者居家照護需求，新竹市政府日前啟動居家照護關懷中心，整合生活服務及通訊診療、篩檢等5大諮詢專線，蔡總統今天在新竹市長林智堅陪同視察，了解竹市針對確診者的輕重症分流及照護服務。

蔡總統表示，在竹市居家照護關懷中心，能因應民眾的即時需求，提供醫療、生活上等各種服務，而第一線工作人員，也要面對各種煩瑣問題與民眾情緒，給予民眾支持，相當辛苦。

蔡總統說，因應確診數快速上升，需照顧的人數增加，從政府機關帶頭做起，由各單位建制關懷中心提供關懷服務，同時，鼓勵私部門的雇主積極響應，透過公私協力方式，一起關懷確診者。

蔡總統指出，台灣這段時間，確診人數增加，在確診者得知病情後，雖有感身體不適，卻也趕緊聯繫接觸過的朋友並致歉，從這可見，「台灣人的善良與責任感」。

蔡總統表示，從世界疫情經驗來看，高峰後逐漸趨緩，台灣正處於關鍵時間，最重要目標是降低致死率、提升疫苗覆蓋率，全力降低疫情傷害。

蔡總統說，目前長者的疫苗覆蓋率不夠高，引發中重症和死亡風險較高，同時，也要特別注意兒童醫療量能，而竹市對兒童醫療有特別關懷，也盼全國性的提升兒童醫療。

蔡總統指出，中央和地方持續合作推動強化醫療措施，開設兒童視訊門診，還有設置醫院兒童救護綠色通道等，提升照顧孩子的量能。

蔡總統表示，目前疫苗幾乎各個年齡層幾乎都有，僅0至5歲沒有疫苗，此年齡層照顧上需特別注意。而疫苗供應很足，盼民眾配合防疫指引接種。

林智堅說，只要中央地方攜手合作，相信一定可以戰勝病毒，迎來大家脫下口罩，恢復正常生活。

此外，媒體也向蔡總統提問，是否可能徵召林智堅參選桃園市長？對此，蔡總統並未回答。林智堅說，此刻國人最關心是疫情，防疫優先，不談選舉。（編輯：張銘坤）1110519