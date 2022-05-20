國民黨籲政府解決4高問題 勿讓人民辛苦青年痛苦

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨今天表示，總統蔡英文今天就任6週年，但沒讓人民過好日子，人民當前面臨痛苦指數高、房價高、物價高、青年失業率高等問題，呼籲政府要正視解決，勿讓人民辛苦、青年痛苦。

國民黨上午召開記者會，整理出目前讓人民、青年感到辛苦的問題，國民黨副秘書長王育敏指出，這6年來人民支持蔡總統，但蔡總統卻沒有給台灣人民過好日子，染疫人數在昨天飆破百萬，死亡人數也創下新高，民眾因疫情都很緊張、疲累，但非常遺憾行政院長蘇貞昌還在誇口自己的政績，不知人間疾苦。

王育敏說，人民當前面臨到痛苦指數高、房價高、物價高、青年失業率高等問題，呼籲政府少一點政治算計與鬥爭，多一點心力在解決人民的「4高」痛苦，不要讓台灣人民持續為生活辛苦，更不要讓青年朋友繼續為看不到的未來痛苦。

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王育敏指出，據主計總處統計，今年3月20至24歲青年失業率高達12.48%，不僅是自去年9月以來新高，也較去年同期增加0.63%，是所有年齡層中，失業率增加速度最快的族群；蔡總統沒有解決年輕人的問題與困難，愧對青年朋友，應該道歉。

國民黨發言人柳采葳則說，蔡總統在2016年曾說要改革房產稅制、健全租屋體系、以及要設置20萬戶的社會住宅，但目前為止，除20萬戶社宅外，在改革房產稅制與健全租屋體系上，根本就是亂七八糟，讓年輕人在租屋時常面臨到問題，像是租金過高，但卻沒有健全的體制去解決。（編輯：翟思嘉）1110520