端午連假將至 國民黨智庫促政府及早防疫

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨智庫今天表示，即將到來的端午連假恐因返鄉群聚，造成確診增加讓疫情出現雙峰甚至多峰的現象，對此政府應盡早因應；兒童施打疫苗有一定保護力，呼籲民眾還是盡量讓兒童施打疫苗增強抵抗力。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天舉辦「520蔡政府施政總檢討－超前部署的防疫政策在哪裡」記者會，國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，端午連假即將到來，他憂心返鄉群聚導致確診增加，疫情出現雙峰甚至多峰的現象，政府應盡早因應。

陳宜民也說，新變異株會有突破性感染，讓曾染疫民眾再次感染，不應等閒視之。兒童施打疫苗有其保護力，雖有副作用等風險，但相較病毒感染所帶來的危害，還是相對較低且安全，呼籲民眾盡量讓兒童施打疫苗增強抵抗力。

與會的國民黨籍台北市議員徐巧芯指出，各級學校停課不一致，已造成學生與家長困擾。教育部雖無法採全國一致性措施，但至少應協調為區域性一致，如北北基桃生活圈應一致，而非各自為政；此外，為保障確診人員就醫權益，中央應有更積極的作為，特別是對醫護人員的照顧應更多更好。

中華民國防疫學會理事長王任賢認為，台灣的防疫戰略應該要走檢疫和防疫這兩條路。在檢疫部分，基於台灣的海島特性，防守成為戰略主軸，且因為邊境、醫療、社區等檢疫做的好，讓政府覺得做得不錯。

王任賢指出，但當病毒進入社區後，台灣改走防疫策略，囿於過去檢疫做的很成功，導致政府心態放鬆，對防疫存在偏安心態；因此，在偵查（篩檢）、防護（疫苗）、攻擊（藥物）等3個面向都出了問題，也沒有超前部署，這是目前防疫政策上非常大的問題。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳質疑，面對確診者持續增加，後勤補給的防護裝備卻明顯跟不上，疫情迄今邁入第3年卻還缺防護物資、缺快篩，「這樣有超前部署嗎？」

陳玉鳳說，沒有足夠的防護裝備，護理人員如何自我防護，更別說保護好病患不受感染；呼籲應提供護理人員隔離住所、落實三班制、落實防疫津貼及提高薪資，讓護理人員沒有後顧之憂。（編輯：林興盟）1110521