民進黨高市黨部主委許智善當選 月底辦理交接

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）民進黨今天舉辦黨「三合一」選舉，高雄市黨部主委唯一候選人許智善順利當選，現任主委趙天麟致電恭賀，並規劃月底交棒。許智善表示，將凝聚基層團結力量，全力投入年底選舉輔選。

民進黨今天舉行高雄市黨部主委、全國黨代表、市代表「三合一」選舉，民進黨高雄市黨部發布新聞稿表示，高雄市預估投票率約67%，主委是同額選舉，立委許智傑胞弟許智善順利當選，趙天麟致電恭賀許智善，並規劃在月底辦理交接。

許智善表示，感謝黨員支持，允諾履任後會走訪基層並聽取建言，凝聚基層團結力量，全力投入年底輔選支持市長陳其邁高票連任、議員及里長提名人全數當選。尤其議會席次過半，並贏得正、副議長選舉。

趙天麟表示，即將卸任主委心情輕鬆不少，不過隨著年底大選時間逼近，即使在不同的位置，還是要攜手為輔選市長陳其邁高票連任及市議會席次拚過半而努力。

民進黨高雄市黨部表示，許智善曾任高雄市黨部評議委員會召集人，競選政見包括團結民進黨、整合黨內戰力，力拚「陳其邁市長連任、市議會席次過半」、建立黨部為最強輔選團隊並結合黨員組織系統，在年底輔選交出亮麗成績單。（編輯：黃世雅）1110522