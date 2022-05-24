時力擬提修法納租屋實價登錄 改善承租人弱勢地位

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時代力量立委陳椒華（右2）24日在立法院舉行記者會，質疑行政院推出的300億元中央擴大租金補貼專案讓租屋族看得到、吃不到，盼推動租屋實價登錄及地方囤房稅自治條例，讓租屋族實質受惠。中央社記者王騰毅攝 111年5月24日

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（中央社記者王揚宇台北24日電）時代力量立委陳椒華今天表示，為改善承租人的弱勢地位及租屋安全疑慮，時力黨團將提案修正租賃住宅市場發展及管理條例，包括由出租人及承租人於訂定契約之日起30日內辦理實價登錄等規定。

陳椒華今天偕黨籍議員參選人召開「政府300億租金補貼－看得到也要吃得到」記者會，提出上述主張。

陳椒華質疑，租屋市場長久以來存在租屋黑市問題，而且有利於房東，而政府推出的新台幣300億元租金補貼方案，對租屋族來說，根本就是看得到、吃不到。

陳椒華說，為解決租屋黑市問題，以及讓租屋族可以真正拿到租屋津貼，未來租賃住宅市場發展及管理條例朝野協商時，時力立法院黨團將提出修正動議，增訂第13條之一、第39條之一條文。

陳椒華說明修法重點，包括將所有房屋租賃關係者均納管，規定房東及房客必須在一定期限內，訂立房屋租賃租約，政府並提供定型化契約供雙方使用，強制規定契約中應記載及不得記載事項 ，並授權訂定相關的管理辦法。

另外，也要對未進行實價登錄房東增加罰則，但房客若未登錄則不處罰。（編輯：郭無患）1110524