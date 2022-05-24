更多編輯台推薦新聞：
清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起
國際

菲律賓新政府恐為錢傷腦筋 政壇親中勢力崛起

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中謝氏早點老闆娘居隔未戴口罩現身店內 衛生局：最重罰30萬
首頁 / 政治

時力擬提修法納租屋實價登錄 改善承租人弱勢地位

2022/5/24 14:16（5/24 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
時代力量立委陳椒華（右2）24日在立法院舉行記者會，質疑行政院推出的300億元中央擴大租金補貼專案讓租屋族看得到、吃不到，盼推動租屋實價登錄及地方囤房稅自治條例，讓租屋族實質受惠。中央社記者王騰毅攝 111年5月24日
時代力量立委陳椒華（右2）24日在立法院舉行記者會，質疑行政院推出的300億元中央擴大租金補貼專案讓租屋族看得到、吃不到，盼推動租屋實價登錄及地方囤房稅自治條例，讓租屋族實質受惠。中央社記者王騰毅攝 111年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北24日電）時代力量立委陳椒華今天表示，為改善承租人的弱勢地位及租屋安全疑慮，時力黨團將提案修正租賃住宅市場發展及管理條例，包括由出租人及承租人於訂定契約之日起30日內辦理實價登錄等規定。

陳椒華今天偕黨籍議員參選人召開「政府300億租金補貼－看得到也要吃得到」記者會，提出上述主張。

陳椒華質疑，租屋市場長久以來存在租屋黑市問題，而且有利於房東，而政府推出的新台幣300億元租金補貼方案，對租屋族來說，根本就是看得到、吃不到。

陳椒華說，為解決租屋黑市問題，以及讓租屋族可以真正拿到租屋津貼，未來租賃住宅市場發展及管理條例朝野協商時，時力立法院黨團將提出修正動議，增訂第13條之一、第39條之一條文。

陳椒華說明修法重點，包括將所有房屋租賃關係者均納管，規定房東及房客必須在一定期限內，訂立房屋租賃租約，政府並提供定型化契約供雙方使用，強制規定契約中應記載及不得記載事項 ，並授權訂定相關的管理辦法。

另外，也要對未進行實價登錄房東增加罰則，但房客若未登錄則不處罰。（編輯：郭無患）1110524

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族