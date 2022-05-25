金曲獎編曲家助陣 空軍虎團推新作紀念殉職飛官朱冠甍[影]

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（中央社記者游凱翔台北25日電）由空軍七聯隊飛官、地勤官所組成的樂團「虎團」，歷經吉他手、F-5飛行官朱冠甍少校殉職之痛後，在兩年後的現在推出Fly into the sky新作，敘述守護台海領空信念，並由榮獲金曲獎的編曲家屠穎協助錄音。

台東志航基地被稱「戰鬥機飛行員的搖籃」，戰機轟隆隆的發動機吼聲、機棚內維修機具的金屬敲擊聲是必然樂章，更有一群由飛官、地勤官組成的樂團「虎團」，利用勤餘時間練團並自創曲目，在休假時間前往各地公益演出，其成名曲為「藍天」。

109年10月29日上午一架F-5E在台東執行任務，起飛後不久墜毀於志航基地北面海域，虎團吉他手、飛行官朱冠甍少校殉職，自此之後虎團便鮮少有公開演出。

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兩年後的現在，「虎團」在官方Youtube頻道發表新曲Fly into the sky，影片包括F-5戰機停駐在棚廠、任務提示與戰備訓練的畫面，闡述飛行官與地勤官不分晝夜守護台海領空的堅定決心，更由榮獲金曲獎的編曲家屠穎協助錄音。

虎團成員分享，這首新歌的雛形在109年完成，但因朱冠甍的殉職而沉寂，在一次的機會下屠穎聽到這首新歌，秉持對空軍的熱愛，願無償協助，因此虎團成員得以進入錄音室中完成錄製這首歌曲，其風格更融入饒舌、原住民語，希望外界能更加了解空軍。（編輯：郭無患）1110525