張善政親赴桃議會 送邱奕勝卡片禮物被婉拒

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國民黨桃園市長參選人張善政（左）25日低調前往桃園市議會，親自請警衛協助將禮品與端午節賀卡轉交給議長邱奕勝，但經警衛請示後，對方轉達「謝謝，端午節快樂」，仍不願收下，張善政當下則回「連卡片都不收嗎，好的，謝謝」，隨後轉身離去。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年5月25日

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（中央社記者葉臻桃園25日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天至桃園拜會立委後，低調前往桃園市議會，想將禮物和祝賀卡片轉交給議長邱奕勝卻被婉拒，張善政受訪時說，能理解對方有顧慮，但祝福的心不變。

國民黨18日宣布徵召張善政參選桃園市長，引發地方反彈聲浪。張善政昨天原本計劃拜訪桃園市議會，但桃園市議會議長邱奕勝表示正在主持會議，會再另尋時間與張善政見面暢談，行程宣告取消。

張善政今天下午到桃園拜會立委萬美玲、魯明哲後，低調前往桃園市議會，由秘書將禮物和祝賀卡片送至桃園市議會1樓，不料卻被警衛追出來退回。

張善政隨後親自下車至議會，請警衛協助將他自製的茶樹精油和端午節祝賀卡片轉交給邱奕勝，經警衛請示後，對方轉達「謝謝，端午節快樂」，但仍不收，張善政當下則回「連卡片都不收嗎，好的，謝謝」，隨後轉身離去。

張善政在現場接受媒體堵訪時表示，因為邱奕勝先前說過會主動約時間，所以就不強求今天一定要碰面，但是既然都到了桃園，過門而不入蠻失禮的，所以才想把小禮物帶來，不一定要見到邱奕勝，但就是禮物留下來。

張善政說，對方若有顧慮，他能了解，那就先把禮物帶回去，但是祝邱奕勝端午節快樂的心是不變的，禮物和卡片有機會再當面贈送。（編輯：張銘坤）1110525