傳華夏科大校產捐台科大 潘文忠：僅止溝通中

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（中央社記者王揚宇台北26日電）外傳華夏科大要將校產捐給台科大，教育部長潘文忠今天受訪表示，雙方目前僅止於在做溝通，這2校現階段都正常辦學，若能考量教職員工及學生權益，教育部在態度上會給予尊重。

台灣科技大學學生會昨天深晚在臉書專頁貼文指出，在台科大24日的行政會議及25日的校務發展會議，校方提出擬接收華夏科技大學校產，爭取在校務會議中通過。華夏科大最快民國112學年度停招，原有約2200名學生，將以「原校畢業」安置，教師除依法給予離退金外，擇優由台科大聘用。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天繼續併案審查行政院及朝野立委所提公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案。潘文忠列席，並於會前接受媒體聯訪，被問到外傳華夏科大校產擬捐給台科大等問題。

潘文忠說，華夏科大目前不是教育部列入的專輔學校，學校財務跟辦學各方面，目前尚屬正常，而董事會可能考量到少子女化等情形，學校這幾年招生情形也有比較欠理想狀況。

潘文忠表示，就他了解，華夏科大董事會是希望在學校財務各方面還能支持的前提下，考量跟台科大合作，甚至是將學校捐給台科大的想法，但目前僅止於雙方在做溝通。

媒體追問，按照立法院之前通過的私校退場條例，若華夏董事會決定要捐校產給台科大，是否合乎法令。

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潘文忠說，依照私校退場條例規定，私立學校如果停辦或完成校產清算後，確實有一個管道，可以考量捐贈給公立或國立學校，這在法制上是可行的。

潘文忠接著指出，現階段2校都還在正常辦學情況下，如果能考量教職員工，包含學生的權益，教育部在態度上會給予尊重；此外，校內溝通也非常重要，若學校有想法，要充分讓校內教職員工及學生了解，相信這對後續的合併或合作、捐贈上，應該更加順利。（編輯：蘇龍麒）1110526