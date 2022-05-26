張善政赴桃園議會拜會邱奕勝 閉門會談

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（中央社記者葉臻桃園26日電）中國國民黨桃園市長參選人張善政今天前往桃園市議會拜會議長邱奕勝，隨後閉門會談。邱奕勝會前說，特別擠時間和張善政聊聊，沒有「破冰」問題，很尊敬張善政、會支持張善政。

國民黨徵召張善政參選，引發地方反彈聲浪；張善政24日原本計劃拜訪議會，但邱奕勝指正在主持會議，另尋時間與張善政見面暢談，行程取消。張善政昨天前往議會想將禮物和卡片轉交邱奕勝也被婉拒。

張善政上午結束中壢區行程後，前往議會與邱奕勝會面，邱奕勝在議會門口迎接，兩人進議長室後，由邱奕勝致贈見面禮，隨後閉門會議。

邱奕勝接受媒體聯訪表示，這幾天張善政可能有點急，「我也要想辦法把時間擠出來，代表當時不是隨口說的」，剛好張善政有行程在中壢，特別擠出半小時跟張善政聊聊。

媒體追問是否覺得國民黨主席朱立倫應拜訪？邱奕勝表示，與朱立倫溝通沒問題，朱立倫要忙全台灣的事，就讓朱立倫去忙。

至於與張善政合體是否算破冰？邱奕勝表示，沒有破不破冰問題，張善政是國家重要資產，學經歷也是他的前輩，非常尊敬張善政，「我會支持他」。

張善政會後接受媒體聯訪表示，向邱奕勝請益很多地方事務，得到很多寶貴資訊，會當重要參考，也仍在持續聯絡國民黨籍立法委員呂玉玲，希望碰面。如果有機會見面，會表達對呂玉玲耕耘桃園多年的敬意，徵詢她的意見。

媒體追問是否得到邱奕勝全力支持？張善政表示，「這個不用講，一定是這樣子」，過一段時間會約更多議員交流，應也會邀朱立倫與會。（編輯：李明宗）1110526

國民黨桃園市長參選人張善政（前右）26日上午前往桃園市議會拜會議長邱奕勝（左3），邱奕勝在議會門口迎接。中央社記者葉臻攝 111年5月26日