劉政鴻錄音拜票尋求選苗栗 縣黨部：未委託民調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣地方社群近日流傳國民黨將進行苗栗縣長選舉電話民調，前縣長劉政鴻錄音尋求「唯一支持」；對此，劉政鴻本人未出面回應，縣黨部則稱中央黨部並未委託民調機構執行民調。

國民黨下屆苗栗縣長提名人選懸而未決，近日地方網路Line群組流傳訊息稱，國民黨中央黨部訂於27、28日晚間進行前縣長劉政鴻與民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎的家戶電話對比式民調，「敬請唯一支持劉政鴻」，這兩天甚至有劉政鴻親自錄音拜票尋求支持的音檔流出。

劉政鴻似有意回鍋參選縣長，在地方引發議論，記者多次致電劉政鴻手機，均轉入語音信箱，未能取得本人證實及回應。

不過，國民黨苗栗縣黨部今天透過媒體聯繫群組發布代轉黨中央聲明指出，「中央黨部未委託民調機構於5月27日至28日執行苗栗縣縣長選舉相關民意調查，中央組發會特此嚴正聲明」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨內有意角逐下屆苗栗縣長人士，原本僅有浮上檯面的苗栗縣議長鍾東錦、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘及立委徐志榮，日前媒體報導黨中央屬意徐志榮披戰袍，但徐志榮表態婉拒，如今又傳出劉政鴻「獻聲」請託「唯一支持」，讓藍營內部再起波瀾。

身兼國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦，晚間也透過臉書專頁表示，讓民意決定苗栗縣國民黨縣長參選人，本應是理所當然，順理成章的事，如今卻成為一場鬧劇。懸而不決的提名制度，導致地方黨內同志裂痕不斷加深，作為苗栗縣黨部主委，憂心與痛心無以復言。（編輯：陳政偉）1110526