民進黨：美高度關切中國對台灣在國際上各種打壓

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（中央社記者溫貴香台北27日電）美國國務卿布林肯重申對台政策不變，並譴責中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑。民進黨今天對此表示感謝，且從布林肯的發言可見，美國高度關切中國對台在國際上的各種打壓。

民進黨發言人謝佩芬下午表示，布林肯（Antony Blinken）美東時間26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說中表示，美國政策沒有改變，改變的是北京不斷試圖切斷台灣與世界各國的關係，阻止台灣參與國際組織，共機更幾乎每天在台灣週邊活動，還有愈來愈挑釁的言論；這些言行嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

對此，謝佩芬說，近來美國行政、立法部門多次對台灣海峽的安全穩定與台灣的國際參與表達高度關切，包括總統拜登、布林肯國務卿，以及美國不分黨派的參、眾議員，都有堅定表態。

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她表示，甚至世界各國也因為明顯感受到中國政府不斷試圖改變台海穩定與打壓台灣國際參與的行徑，而給予台灣前所未見的強勁支持。這從今年有71國、逾3700名政要、議員及國際友人皆支持台灣參加世界衛生大會，可見一斑。

謝佩芬強調，民進黨感謝美國政府對於台海安全及台灣參與國際組織的高度重視。面對中國不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣會持續與美國及各理念相近國家緊密合作，務必讓所共同堅持的自由、民主、人權價值觀，不受威權國家的打壓。（編輯：翟思嘉）1110527