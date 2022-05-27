更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩實名制第2輪 最快6月第2週實施
首頁 / 政治

民進黨：美高度關切中國對台灣在國際上各種打壓

2022/5/27 15:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北27日電）美國國務卿布林肯重申對台政策不變，並譴責中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑。民進黨今天對此表示感謝，且從布林肯的發言可見，美國高度關切中國對台在國際上的各種打壓。

民進黨發言人謝佩芬下午表示，布林肯（Antony Blinken）美東時間26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說中表示，美國政策沒有改變，改變的是北京不斷試圖切斷台灣與世界各國的關係，阻止台灣參與國際組織，共機更幾乎每天在台灣週邊活動，還有愈來愈挑釁的言論；這些言行嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

對此，謝佩芬說，近來美國行政、立法部門多次對台灣海峽的安全穩定與台灣的國際參與表達高度關切，包括總統拜登、布林肯國務卿，以及美國不分黨派的參、眾議員，都有堅定表態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她表示，甚至世界各國也因為明顯感受到中國政府不斷試圖改變台海穩定與打壓台灣國際參與的行徑，而給予台灣前所未見的強勁支持。這從今年有71國、逾3700名政要、議員及國際友人皆支持台灣參加世界衛生大會，可見一斑。

謝佩芬強調，民進黨感謝美國政府對於台海安全及台灣參與國際組織的高度重視。面對中國不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣會持續與美國及各理念相近國家緊密合作，務必讓所共同堅持的自由、民主、人權價值觀，不受威權國家的打壓。（編輯：翟思嘉）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族