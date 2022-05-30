公務人員保障法三讀 保訓會：落實五大政策目標

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（中央社記者陳俊華台北30日電）保訓會主委郝培芝今天說，感謝立法院及各界支持修正公務人員保障法，落實補償方式實質化、值班制度加班化、加班補償合理化、補休結算覈實化及授權框架彈性化等五大政策目標。

立法院會今天三讀通過修正公務人員保障法部分條文。公務人員保障暨培訓委員會透過新聞稿指出，這次修法明定公務人員加班補償方式，應以給予加班費、補休假為原則，行政獎勵為例外，並刪除其他相當補償；將值班（待命服勤）納入加班範疇。

另外，考量輪班、輪休人員特殊業務性質，三讀條文也明定得依加班性質、強度、密度等不同因素，考量予以不同評價。

保訓會表示，修法也明定補休假以休畢為原則，例外結算計發加班費；遷調人員未休畢的補休假，在這次修正前如逾補休期限本即歸零，修正後得到新任職機關續行補休。

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郝培芝說，有關以行政獎勵為加班補償是補償的最後例外手段，其適用是以機關舉證加班費預算已達上限，無法再支應加班費，且機關為業務推動需要，無法同意公務人員申請補休假為前提，以避免濫用以行政獎勵為補償的規定。

保訓會表示，這次修法是為呼應司法院釋字第785號解釋，就加班補償制度建立合理框架性規範，未來行政院依法訂定加班補償評價換算基準級距及下限等框架後，有賴各機關落實修法精神，依該框架訂定加班補償評價換算基準，以達成公務人員權益保障及機關業務運作順遂的雙贏目標。（編輯：謝佳珍）1110530