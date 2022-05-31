徐志榮宣布不選苗栗縣長 鍾東錦建議辦民調初選

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苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦（右3）去年初即表態參選下屆苗栗縣長，並積極經營基層，近期舉辦「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」，31日到西湖鄉三湖活動中心與鄉親面對面交流。中央社記者管瑞平攝 111年5月31日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）國民黨中央選策會建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，徐志榮今天宣布，不會參選；國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦表示，建議黨中央回歸用民調初選決定最能代表勝選的人。

苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦去年初即表態參選下屆苗栗縣長，並積極經營基層，近期舉辦「18鄉鎮市祈福傾聽之旅」，今天到西湖鄉三湖活動中心與西湖鄉長高阿賜、西湖鄉農會理事長李朝國及數十名鄉親面對面交流。

有支持者直言，這段時間國民黨中央、地方不同調，黨內提名消息「亂七八糟，看不下去」，希望鍾東錦要奮戰到底。

鍾東錦表示，他到18鄉鎮市傾聽民意，協助國民黨鞏固基本盤，無論如何，所有黨內同志應該要大家一起努力，對於縣長提名人選，黨中央有其看法和格局，目前維護國民黨的團結是第一要務。

鍾東錦指出，原本為了維護藍軍團結氣勢，日前與黨主席朱立倫及選策會成員懇談後，他也同意支持國民黨徵召徐志榮；對於徐志榮今天在立法院宣布「不會參選」，他表示尊重。

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鍾東錦說，他還是建議黨中央接下來應回歸民調，無論採用民意調查或是對比式民調，透過公平公正公開的初選機制，用最科學方法，找出最能代表國民黨勝選的參選人。他則將持續走完下鄉祈福傾聽之旅，了解地方需求、蒐集鄉親建言，對鄉親服務絕不會打折。

徐志榮今天在立法院接受媒體聯訪時表示，他還是堅持2個原則，就是不會參選，以及全力支持黨提名的縣長參選人。他過去從未表達要參選縣長，對於辜負黨的厚愛、支持者的抬愛，以及他太太的期望，他要深深一鞠躬向大家說聲對不起。（編輯：方沛清）1110531